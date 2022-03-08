Başkan Demirtaş: "Kadınlarımız baş tacı" - Son Dakika
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Başkan Demirtaş: "Kadınlarımız baş tacı"

08.03.2022 12:49
Başkan Demirtaş: "Kadınlarımız baş tacı"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlara çiçek hediye ederek, "Kadınlarımız her zaman baş tacı" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlara çiçek hediye ederek, "Kadınlarımız her zaman baş tacı" dedi.

Belediye hizmet binasında tek tek birimleri gezerek kadın çalışanlara çiçek ve hediyeler veren Başkan Demirtaş, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Dünya Kadınlar günü için düzenlenen programa eşi Lütfiye Demirtaş'la birlikte başlayan Başkan Demirtaş, ilk olarak Karasamsun Mahallesi Gölbaşı Camisi'nde kurs gören bayanların Kadınlar Günü'nü kutladı. Akabinde Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldırım'ın muhtarlık ofisinde eğitim alan biçki-dikiş-nakış kursiyerleri ile bir araya gelen Başkan Demirtaş, kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Demirtaş, belediye kreşini de ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

"Tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum"

Kadınların her zaman baş tacı olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu özel günün bütün kadınların hak ettiği yere gelmesi, eşit bireyler olarak toplumda kabul görmesi ve bütün sorunlarının çözümü için bir kıvılcım olmasını temenni ediyorum. Kadına yönelik şiddete ve baskıya son vermek, kadının toplumsal ve siyasal yaşama etkin bir şekilde katılmasının yolunu açmak hepimizin görevidir. Kadın-erkek ayrımı yapmadan tüm çalışanlarımız en güzel övgüyü hak ediyor. Hizmet üretirken kadınlarımızı ön planda tutuyor, çalışmalarımızı kadın odaklı olarak yoğunlaştırıyoruz. Kadınlarımızla yan yana, omuz omuza kentimizi güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bir kez daha başta çalışanlarımız olmak üzere kentimizin güzelleşmesine katkı sunan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Kadınlarımız baş tacı
Başkan Demirtaş: Kadınlarımız baş tacı
Başkan Demirtaş: Kadınlarımız baş tacı
Başkan Demirtaş: Kadınlarımız baş tacı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'Kadınlarımız baş tacı' - Son Dakika


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