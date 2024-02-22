İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Hizmetlerin Eksikliğini Gidermeye Odaklandıklarını Söyledi

Politika

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gösteriş olsun diye değil, eksikliği hissedilen hizmetler yaparak, gönüllere dokunduklarını ifade etti. Başkan Demirtaş ayrıca kurumların koordineli çalışmadığını söyledi.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gaziler ve şehit aileleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Demirtaş, İlkadım'a yapılan her hizmeti gösteriş olsun diye yapmadıklarını, eksikliği giderecek işlere ağırlık verdiklerini ifade etti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, Emşav Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ve şehit ailelerin katılımıyla gerçekleşen programda şehit aileleri ile birlikte olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Başkan Necattin Demirtaş yaptığı konuşmada, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizlere minnet duygularımızı ne kadar ifade etsek, sizler için ne yapsak azdır. İlkadım Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimiz, yakınları ve gazilerimizin yanında olacağız. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

"Koordineli çalışma yapan yok"

İlkadım'a hizmet ederken ekonomik imkanlar ölçüsünde, israf etmeden, iyi kullanarak ve planlayarak, doğru kararlar alarak hareket etmek durumunda olduklarını çok iyi bildiklerini de anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hizmetlerimizde bizi yıpratan mali yük getiren Yap-boz belediyeciliği anlayışı. Maalesef Türkiye genelinde hizmet veren 1393 belediyenin ortak sorunu. Birçok örneğini bizde ilçemizde yaşıyoruz. Her gün ortalama ilçemizde alt yapı kuruluşları 50-100 arası tadilat çalışması yapıyor. Bizim koordinemizde olmayan bildirilmeden yapılan bu çalışmaları biz fark edip çözüme kavuşturuyoruz, ama bu koordinesiz çalışma yapan alt yapı kurumlarının sorumsuzluğunun faturasını halkımız bize kesiyor. Ekiplerimiz üst yapı hizmetlerimizi yapmadan önce alt yapı kuruluşlarına sorup sonra alanda çalışma yapıyor. Pazar Mahallemiz de Müftü Sokağa asfaltlama çalışması yaptık. Baştan aşağı yenilenen yoğun kullanılan bu yolumuzda 20 gün sonra alt yapı kuruluşları kazmaya başladı. İnsanın başında aşağı kaynar su dökülüyor resmen. Siz bir hizmet yapıyorsunuz ardında başkaları yaptığınız hizmeti bozuyor. Konu ile yetkili kişi ile görüştüğümde durumun vahameti ortaya çıkıyor. Aldığımız cevap 'O zaman ödenek yoktu Başkanım.' Kısacası kamu kaynaklarının israfını önlenmesi için yeni yapılan yerleşim yerlerinde yer altı baks sisteminin şart sunularak yap-boz mantığında kurtulmamız lazım" diye konuştu. - SAMSUN