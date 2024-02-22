İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Hizmetlerin Eksikliğini Gidermeye Odaklandıklarını Söyledi

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gösteriş olsun diye değil, eksikliği hissedilen hizmetler yaparak, gönüllere dokunduklarını ifade etti. Başkan Demirtaş ayrıca kurumların koordineli çalışmadığını söyledi.
Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gaziler ve şehit aileleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Demirtaş, İlkadım'a yapılan her hizmeti gösteriş olsun diye yapmadıklarını, eksikliği giderecek işlere ağırlık verdiklerini ifade etti.
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, Emşav Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ve şehit ailelerin katılımıyla gerçekleşen programda şehit aileleri ile birlikte olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Başkan Necattin Demirtaş yaptığı konuşmada, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizlere minnet duygularımızı ne kadar ifade etsek, sizler için ne yapsak azdır. İlkadım Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimiz, yakınları ve gazilerimizin yanında olacağız. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.
"Koordineli çalışma yapan yok"
İlkadım'a hizmet ederken ekonomik imkanlar ölçüsünde, israf etmeden, iyi kullanarak ve planlayarak, doğru kararlar alarak hareket etmek durumunda olduklarını çok iyi bildiklerini de anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hizmetlerimizde bizi yıpratan mali yük getiren Yap-boz belediyeciliği anlayışı. Maalesef Türkiye genelinde hizmet veren 1393 belediyenin ortak sorunu. Birçok örneğini bizde ilçemizde yaşıyoruz. Her gün ortalama ilçemizde alt yapı kuruluşları 50-100 arası tadilat çalışması yapıyor. Bizim koordinemizde olmayan bildirilmeden yapılan bu çalışmaları biz fark edip çözüme kavuşturuyoruz, ama bu koordinesiz çalışma yapan alt yapı kurumlarının sorumsuzluğunun faturasını halkımız bize kesiyor. Ekiplerimiz üst yapı hizmetlerimizi yapmadan önce alt yapı kuruluşlarına sorup sonra alanda çalışma yapıyor. Pazar Mahallemiz de Müftü Sokağa asfaltlama çalışması yaptık. Baştan aşağı yenilenen yoğun kullanılan bu yolumuzda 20 gün sonra alt yapı kuruluşları kazmaya başladı. İnsanın başında aşağı kaynar su dökülüyor resmen. Siz bir hizmet yapıyorsunuz ardında başkaları yaptığınız hizmeti bozuyor. Konu ile yetkili kişi ile görüştüğümde durumun vahameti ortaya çıkıyor. Aldığımız cevap 'O zaman ödenek yoktu Başkanım.' Kısacası kamu kaynaklarının israfını önlenmesi için yeni yapılan yerleşim yerlerinde yer altı baks sisteminin şart sunularak yap-boz mantığında kurtulmamız lazım" diye konuştu. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Hizmetlerin Eksikliğini Gidermeye Odaklandıklarını Söyledi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Yerel seçim mitingleri kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği sırada alandaki genç kızlardan biri coşkulu bir şekilde slogan atmaya başladı. Bu esnada konuşmasına ara veren Erdoğan, atılan slogandan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?