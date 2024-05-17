Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs'ı Kutladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs\'ı Kutladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, Atatürk'ün gençlere olan güvenini ve bağımsızlık mücadelesini hatırlattı.

17.05.2024 12:11  Güncelleme: 12:12
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı özgürlük hareketinin tüm yurda yayıldığını ifade eden Başkan Doğan, milletin azim ve kararlılıkla girdiği milli mücadelenin zaferle sonuçlandığını söyledi. 19 Mayıs'ın Türk ulusu için yeniden doğuş günü olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, "Bağımsızlığını büyük bir mücadele ile kazanan bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak olanlar da geleceğimiz olan gençlerimizdir. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Mustafa Kemal Atatürk, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni çok güvendiği gençlere emanet etmiştir. Bir millet, gençlerini iyi yetiştirebildiği ve onlara imkanlar sunduğu takdirde gelişir ve ilerleyebilir. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyetimizi omuzlarında yükseltecek olan gençlerimize her zaman güvendik ve güvenmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle gençlere armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıldönümünde Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor ve başta Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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