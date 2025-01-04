Başkan Doğan: "Daha güçlü bir Samsun için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Politika

Başkan Doğan: "Daha güçlü bir Samsun için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğan: "Daha güçlü bir Samsun için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bugün Samsun'umuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor.

04.01.2025 15:36  Güncelleme: 15:37
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AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bugün Samsun'umuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor. Şehrimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı oluyor. Daha güçlü bir Samsun için el ele çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Samsun 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vatandaşlar büyük bir coşku ve heyecanla karşıladı. Yaşar Doğu Spor Salonu'nda vatandaşlara hitap eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "AK Partili olmak büyük bir sorumluluktur. AK Partili olmak yeryüzünün dertleriyle dertlenmektir. AK Parti köklerini adanmışların oluşturduğu büyük bir çınardır. AK Parti gölgesinde tüm mazlumla ferahladığı çatıdır. AK Parti duaların büyüttüğü partinin adıdır. AK Parti vefanın, erdemin, mücadelenin, kardeşliğin adresidir. AK Parti büyük Türkiye düşüdür. İşte bugün, bu düşü yine hep beraber 'Yeni Türkiye Yüzyılı' mottosuyla hayata geçirecek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'mizi 2053, 2071 hedeflerine taşımaya, bu asrı Türkiye asrı yapma azmi ve kararlılığıyla yeni bir Bismillah demenin günüdür. Bugün, sıradan bir gün, sıradan bir buluşma, sıradan bir karşılamanın günü değildir. Bugün mazlumların umudu olan dünya liderimizle, ülkemizin bekasını üzerinde taşıyan Recep Tayyip Erdoğan'la bir olma, diri olma hep beraber büyük Türkiye olma günüdür" dedi.

"17 ilçemizin tamamını evimiz bilerek çalışıyoruz"

Yapılan çalışmalara da değinen Başkan Doğan, "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle omuzumuzda gururla taşıdığımız Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğuyla şehrimize hizmet için yola koyulduk. 17 ilçemizin tamamını evimiz bilerek çalıştık, çalışıyoruz. Bundan sonra hep birlikte daha da çok çalışacağız. 10 Yeni Tramvay Aracı Alım Sözleşmemizi imzaladık. Şehir Hastanesine ulaşımı da yeni tramvaylarımız ve tramvay güzergahımızla ile sağlamış olacağız. Yaklaşık 12 milyarlık bu yatırım için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın destekleriyle 2025 yılında kazmayı vuruyoruz. Şehir içi ulaşımı da rahatlatmak adına 18 metre uzunluğundaki 10 yeni körüklü otobüsü filomuza kattık, şehrimizin hizmetine sunduk. Hemşehrilerimizin havalimanına ulaşımı noktasında zorluk yaşamaması adına Büyükşehir Belediyesi olarak süreci kendimiz yürütme kararı aldık. 1 Haziran 2024 itibariyle SAMAIR projesini hayata geçirerek havalimanına ulaşımda Büyükşehir dönemini başlatmış olduk. Şehrimizin trafiğini rahatlatacak çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Samsun, OSB'lerle daha da güçlenecek"

Samsun'un sanayi yatırımlarıyla isminden söz ettirdiğine de dikkat çeken Başkan Doğan, "Organize Sanayi Bölgelerimizin altyapısına destek sağlıyoruz. Samsun'umuzun ihracat rakamlarını, istihdam rakamlarını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Samsun'umuzun çocukları hiçbir yere gitmeden kendi şehrinde işini aşını kazansın istiyoruz. Yapılan ve büyütülen OSB'lerle Samsun'umuz daha da güçlenecek" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm projeleri

Şehrimiz için kentsel dönüşümün bir ihtiyaç olduğunun da farkındayız diyen Başkan Doğan, "İnşallah İlkadım ilçemizde Zeytinlik Mahallesi, Anadolu Mahallesi ve Kadıköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüme başlıyoruz. Çarpık yapılaşma ve afet riski taşıyan binaların olduğu alanları kentsel dönüşümle yenileyerek güvenli, yeni ve yaşanılabilir alanlara dönüştüreceğiz. Gülsan Sanayi Sitesinde de büyük bir dönüşüm modeli gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gönül Belediyeciliği

Gönül belediyeciliği vurgusu da yapan Başkan Doğan, "Göreve geldiğim günden bugüne hemşehrilerimizin gönlüne dokunan hizmetleri şehrimize kazandırmaya çalıştık. Önce insan diyerek hayata geçirdiğimiz tüm projelerde hemşehrilerimizi ön planda tuttuk. Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm hemşehrilerimizin her anında yanında olmaya çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Samsun'umuzu hemşehrilerimizden dinlemeye özen gösteriyoruz. Şehrimizin geleceğine hep birlikte yön verelim istiyoruz. Bizim siyasi yürüyüşümüzün temelinde 'ahenk' vardır. Parti içi mücadele, rekabet bizim siyaset anlayışımızdan uzaktır. Hepimiz AK davanın bir neferi olarak bu çatının altında varız, biriz. Gücümüzü birlik ve beraberlik içerisinde çok daha artıracağımızdan emin olun. Daha güçlü bir Samsun için el ele çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Doğan: 'Daha güçlü bir Samsun için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

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