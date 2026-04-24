Başkan Dökmeci özelleştirme kararını değerlendirdi: "Doğru karar verilecektir"

24.04.2026 19:06  Güncelleme: 19:16
Sivrihisar Belediyesi Başkanı Habil Dökmeci, ilçede yer alan taşınmazla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan özelleştirme kararıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Başkan Dökmeci, "İlçemiz Hızırbey Mahallesi'nde bulunan, 4596 ada 2 parsel numaralı ve mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan "sağlık ocağı ve arsası" nitelikli taşınmazın, bugün Resmi Gazetede yayımlanan özelleştirilecek yerler arasında yer aldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak söz konusu parsel üzerinde, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden ve yaklaşık yüzde 80 seviyesine ulaşmış bir sağlık ocağı inşaatı bulunmaktadır. Bu nedenle yayımlanan kararda bir hata veya yanlışlık olabileceğini değerlendiriyoruz. Öte yandan, eğer alınan karar doğru ise, devletimizin aldığı kararlara her zaman saygılı olduğumuzu da özellikle ifade etmek isterim. Sivrihisar'ımızın menfaatleri doğrultusunda sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

