AK Parti Adıyaman İl Başkanı\'ndan Bayram Mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, bayramların, birliğin, kardeşliğin ve muhabbetin pekiştiği, gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlar olduğunu, Kurban Bayramı'nın da paylaşmanın, fedakarlığın ve yakınlaşmanın en derin sembollerinden biri olduğunu belirtti.

Başkan Çadır, "6 Şubat depreminde büyük acıları yaşayan Adıyaman'ımızda, bu yakınlaşmalara, bu birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdir. Mevla bizi bu vesileyle kendisine ve birbirimize yakınlaştırsın. Mazlumların sesine kulak vermek, komşumuzu gözetmek ve ihtiyaç sahiplerini unutmamak, bu bayramın ruhuna en çok yakışan davranıştır. İnşallah bu Kurban Bayramı da ülkemiz ve dünya üzerindeki bütün musibetlerin uzaklaşmasına ve mazlum Filistin halkının özgürlüğüne vesile olur. Elbette bayramlarımız sıla-ı rahim ziyaretlerinin yapıldığı, uzunca bir zamandır görüşmeyenlerin görüştüğü, dargın ya da kırgınların olup bitenleri unutup barıştığı, özellikle de çocukların bir başka mutlu oldukları zamanlardır. Yüce Rabbim, yüreğimizden sadakati, teslimiyeti ve muhabbeti hiç eksik etmesin. Dini bayramlarımız birliğin, dirliğin ve beraberliğin; huzur, barış, saygı, sevgi ve kardeşliğin ifadesi olmasının yanı sıra hiç kuşkusuz kendi içinde çok özel ve derin anlamlar barındırır. Şüphesiz her ibadetimiz Allah içindir, Allah'ın rızasını kazanmak içindir. AK Parti teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve il genel meclis üyelerimizle Adıyaman'ımıza, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin öncülüğünde asrın felaketinden asrın birlikteliğine dönüştürdüğümüz şehrimize en güzel şekilde hizmet etmenin, hizmet götürmenin çabası içerisinde olduk. İnşallah Adıyaman'ımızın yeniden inşası ve ihyasında Adıyaman'ın kalkınmasına öncülük edecek hizmetlerle hemşehrilerimizin refahını, yaşam kalitesini daha da yükseklere taşıyacağız. AK Parti Teşkilatı olarak sürekli sahada depremzedelerimiz ve hemşehrilerimizi bir an olsun yalnız bırakmamaya gayret gösterdik. Asrın felaketinin yaralarını devlet millet el ele omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sardık, sarmaya devam ediyoruz. Kayıplarımızı geri gelmesede depremzede kardeşlerimizin büyük çoğunluğunu yeni yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyamanlı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor bu bayramın gönüllerimize ferahlık, sağlık, hanelerimize mutluluk, ülkemize aydınlık gelmesi dileğiyle, tüm hemşehrilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN