Başkan Er: "Gençlere yönelik ciddi yatırımlarımız devam ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Er: "Gençlere yönelik ciddi yatırımlarımız devam ediyor"

Başkan Er: "Gençlere yönelik ciddi yatırımlarımız devam ediyor"
05.05.2026 17:57  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, şu an itibariyle 63 gençlik ve spor yatırımını hayata geçirdiklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, şu an itibariyle 63 gençlik ve spor yatırımını hayata geçirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Savunma Sanayii Üzerine' Gençlik Buluşması programına katıldı. Malatya Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri ile Malatya Turgut Özal Üniversitesinin katkısıyla Malatya Genç KADEM tarafından Sanat Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nereden nereye" sözünü anımsatarak, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir yere geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin sanayi devrimini ıskaladığını ve atmak istediği her adımda da önünün kesildiğini kaydeden Başkan Er, Türkiye'nin dünya üzerinde önemli söz sahipliği konumunda olduğunu belirterek, "Darbelerle, müdahalelerle, çeşitli baskılarla bu ülkenin gelişmesinin önüne set çekilmeye çalışıldı. Ancak bugün geldiğimiz noktada tablo değişmiştir. Artık sadece oyun kurulan değil, oyun kuran bir ülke konumundayız. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan, sözü dinlenen, umut olan bir Türkiye var. Bu başarının en önemli unsurlarından biri de savunma sanayii ve bilişim alanında yakaladığımız ivmedir. Yapılan yatırımlar, ortaya konulan vizyon ve güçlü siyasi irade sayesinde ülkemiz çok önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı ifade etmek isterim" dedi.

"4 milyar lira değerinde gençlik ve spor yatırımımız var"

Büyükşehir Belediyesi olarak yerelde gençlere büyük önem verdiklerini ve ciddi projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Er, "4 milyar lira değerinde gençlik ve spor yatırımımız var. Şu anda Malatya'mıza kazandırmak üzere bir bilim merkezi projemiz var ve inşallah bunu da en kısa sürede tamamlayacağız. Bunun yanı sıra gençlik merkezleri, spor kompleksleri, kütüphaneler ve sosyal alanlarla ilgili çok ciddi yatırımlarımız devam ediyor. Bugün itibarıyla 63 gençlik ve spor projemiz ya yapım aşamasında ya da planlama sürecinde. Bölgenin en büyük kütüphanelerinden biri de bu yatırımlar arasında yer alıyor. Ayrıca, gençlerimiz için oluşturduğumuz 'genç mekanlar' ile onların sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.

"Son 20 yıl yatırımları ülkemiz adına son derece kıymetli."

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise savunma sanayisi denildiğinde merhum Turgut Özal'ın vizyonuyla temelleri atılan çalışmaların akla geldiğini söyledi. Geçit, "O dönemde Savunma Sanayi Müsteşarlığı olarak başlayan bu süreç, bugün çok daha güçlü bir yapıya dönüşmüş durumda. Özellikle son 20 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye, savunma sanayiinde kendi ihtiyaçlarının önemli bir kısmını karşılayabilen bir ülke haline geldi. Ülkemiz adına son derece kıymetli ve stratejik bir kazanımdır" şeklinde konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem de Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi gelişiminde çok önemli adımlar attığına dikkati çekti.

KADEM Malatya İl Temsilcisi Saliha Gültekin Sırma ise KADEM'in çalışmalarının çoğunlukla kadın ve aile odaklı görünse de gençlik projelerine de büyük bir hassasiyetle devam ettiklerini söyledi.

"Başkan Er'e teşekkür ederim"

Eski Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'Savunma Sanayii Üzerine' konulu bir konferans verdi. Demir, Malatya'nın yaşadığı deprem felaketinden sonra önemli bir toparlanma yaşadığını kaydederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e emeklerinden dolayı teşekkür etti. Savunma sanayiinin yalnızca askeri alanda değil, aynı zamanda sivil teknolojilerin gelişiminde de itici bir güç olduğuna dikkati çeken Demir, "Burada geliştirilen teknolojiler zamanla tarım, enerji ve diğer sektörlere de yayılmakta, ülkenin genel kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle savunma sanayiine yapılan yatırımlar, aslında çok daha geniş bir etki alanına sahiptir. 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de bu alanda güçlü bir siyasi irade ortaya konmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi net bir şekilde benimsenmiş ve bu doğrultuda kararlı adımlar atılmıştır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması da bu alana verilen önemin somut bir göstergesidir" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Er: 'Gençlere yönelik ciddi yatırımlarımız devam ediyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
Grimaldo’dan Beşiktaş kararı Grimaldo'dan Beşiktaş kararı

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:26:05. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Er: "Gençlere yönelik ciddi yatırımlarımız devam ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.