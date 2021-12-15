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Başkan Ergün net konuştu: "SPİLAŞ'ta kamu zararı söz konusu değil" - Son Dakika

Başkan Ergün net konuştu: "SPİLAŞ'ta kamu zararı söz konusu değil"

15.12.2021 10:39
Başkan Ergün net konuştu: "SPİLAŞ'ta kamu zararı söz konusu değil"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sayıştay raporlarında Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SPİLAŞ A.Ş. ile ilgili yer alan tavsiye kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sayıştay raporlarında Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SPİLAŞ A.Ş. ile ilgili yer alan tavsiye kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. SPİLAŞ'ın, BESOT ve MANULAŞ gibi Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu ve gelirlerinin de kamu kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, konu ile ilgili yapılan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Aralık ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerine ve kamuoyuna SPİLAŞ A.Ş. konusundaki Sayıştay tavsiyesine yönelik açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer konu ise reklam materyallerinin kullandırılması ile ilgili Sayıştay'ın bulgusu, yani tavsiyesi. Öncelikle şunu herkes bilsin ki, SPİLAŞ şirketimiz; BESOT ve MANULAŞ gibi Manisa Büyükşehir Belediyesine ait bir şirkettir ve hisselerinin yüzde yüzü Büyükşehir Belediyesine dolayısıyla da Manisalı hemşerilerimize aittir. Her sene bu konuyu gündeme getirmeye çalışanlara gerekli yanıtı veriyor olsak da bir türlü anlamak istememelerinden olsa gerek, yine de açıklamış olalım. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin (g) bendinde, Büyükşehir Belediyesinin yetki alanları açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu yetki kapsamında ilan ve reklam asılacak yerler ile bunların şekil ve ebadının belirlenmesi, uygulanması ve açık alan reklam aktivitelerine izin verilmesi Büyükşehir Belediyemiz uhdesindedir. Bu faaliyetlerin uygulanması, ihale yöntemi ile 3. kişilere verilebildiği gibi Belediye Meclisinde kabul edilen "Gelir Tarifesi" üzerinden kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere de verilebilir" dedi.

"Reklam materyallerinin kiralanmasında gelir tarifesini tercih ediyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak reklam materyallerinin kiralanmasında 'Gelir Tarifesi' yöntemini tercih ettiklerini belirten Başkan Ergün, "İlimiz genelinde Büyükşehir Belediyemize ait 714 adet bilboard, 566 adet raket, 796 adet otobüs durağı, 19 adet megalight ve 23 adet led ekran bulunmaktadır. Bunları kullanmak isteyen hemşerilerimiz, kişi ya da kurumlar, istekleri doğrultusunda meclisimizde belirlediğimiz 'Gelir Tarifesi' üzerinden Büyükşehir Belediyemize ya da SPİLAŞ şirketimize başvurabilirler. Bu tamamen kiralamak isteyenin tercihine bağlı. SPİLAŞ şirketimiz de kendi personeli ve araçları ile 17 ilçedeki bu reklamların asma ve sökme gibi organizasyonlarını yapmaktadır. Kaldı ki SPİLAŞ şirketimizin de elde ettiği gelirler, bir kamu kaynağıdır ve tekrar tekrar söylüyorum; bu şirketin tamamı belediyenindir. Dolayısıyla 'reklam panoları ihalesiz kullandırılıyor' gibi haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Bunu neden yapıyorlar? Genel Müdürü benim damadım olduğu için. Ancak benim damadım olmadan önce de 2 yıldır şirketin genel müdürlüğü görevini yürütüyordu" dedi.

"Herhangi bir kamu zararımız yoktur, buna izin verecek yönetim de yoktur"

Konuyu farklı mecralara taşıyanların amaçlarının takdirini kamuoyuna bırakan Başkan Ergün, "Konuyu farklı mecralara taşıyarak, siyasi malzeme haline getirmeye çalışmanın kime ne fayda sağlayacağının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. Üzerine basa basa tekrardan söylüyorum, Sayıştay raporundaki bulgular tavsiye niteliğinde olup, herhangi bir kamu zararımız yoktur. Buna izin verecek bir yönetim de yoktur. Herkesin içi rahat olsun. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim' diyen anlayışın temsilcileri olarak, şehrimizin ve hemşerilerimizin menfaatine hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu da böyle bilinsin" diye konuştu. - MANİSA

Başkan Ergün net konuştu: SPİLAŞ'ta kamu zararı söz konusu değil
Başkan Ergün net konuştu: SPİLAŞ'ta kamu zararı söz konusu değil
Başkan Ergün net konuştu: SPİLAŞ'ta kamu zararı söz konusu değil
Başkan Ergün net konuştu: SPİLAŞ'ta kamu zararı söz konusu değil
Başkan Ergün net konuştu: SPİLAŞ'ta kamu zararı söz konusu değil

Cengiz Ergün, Sayıştay, Manisa, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ergün net konuştu: 'SPİLAŞ'ta kamu zararı söz konusu değil' - Son Dakika


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