Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu\'nu anma mesajı yayımladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile bombalı suikasta kurban giden Malatya eski Milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıldönümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit yayınladığı anma mesajında, Türk siyasi hayatına damga vuran merhum Turgut Özal ile Hamit Fendoğlu'nu asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.
8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türkiye'ye çağ atlatan ekonomik ve siyasal kalkınma hamleleri gerçekleştirerek vatandaşların gönlünde taht kurduğunu hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, "17 Nisan 1993 yılında vefat eden 8.Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz Turgut Özal Türkiye'ye değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra karanlık ve buhranlı yılların ardından ülkemizde demokrasinin tekrar canlanması noktasında büyük katkı sağlamış ve aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur. Malatyalı olmasından her zaman gurur duyduğumuz Turgut Özal, 'Halka Hizmet Hakka Hizmettir' düsturu ile ömrünü ülkesine ve milletine adamış, aradan geçen 31 yıla rağmen Türkiye'de ve dünyada hatırası minnetle yad edilen, ismi Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılmış önemli bir şahsiyettir. Türk siyasi hayatına damgasını vuran Özal, başta Malatyalılar olmak üzere milletimizin engin sevgisine mazhar olmuştur. Tevazu ve hoşgörü sahibi olan Turgut Özal güler yüzüyle, samimiyetiyle vatandaşlarla hep iç içe olmuş, toplumun her kesiminde büyük bir sevgi ve haklı bir saygı kazanmıştır. Bu vesileyle hemşerimiz merhum Turgut Özal'ı vefatının 31. yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum, mekanı cennet olsun" dedi. Anma mesajında, Turgut Özal ile birlikte Hamit Fendoğlu'nun da Türkiye'de demokratik sağduyu ve toplumsal mutabakat noktasında birlik ve beraberliğin sağlanmasında öncü olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, "Türkiye'de karanlık yılların yaşandığı, iç ve dış mihrakların her türlü oyunu oynadığı 1970'li yılların sonunda şehrimizde ve ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının tesis edilmesi açısından büyük fedakarlıklarda bulunan eski Milletvekillerimizden ve Belediye Başkanlarımızdan Hamit Fendoğlu, aziz milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahiptir. Hayatı boyunca milletimizin ikbali ve istikbali açısından büyük bedeller ödeyip, üstlendiği tüm görevleri başarıya yerine getirmesi nedeniyle 7'den 70'e herkesin sevgisine mazhar olan merhum Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine mertliği ve yiğitliği ile damga vuran önemli bir siyasetçi ve devlet adamıdır. 17 Nisan 1978 yılında gerçekleşen hain ve kalleşçe saldırıda şehit düşen Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununa Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Fendoğlu ailesinin kıymetli mensupları başta olmak üzere hemşehrilerimize ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA
Son Dakika › Politika › Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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