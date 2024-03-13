Başkan Günel'den Yaylaköy'e mesire alanı sözü - Son Dakika
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Politika

Başkan Günel'den Yaylaköy'e mesire alanı sözü

Başkan Günel\'den Yaylaköy\'e mesire alanı sözü

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yaylaköy Mahallesi'ni ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi.

13.03.2024 13:28  Güncelleme: 13:35
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yaylaköy Mahallesi'ni ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Günel, bölge sakinlerine içerisinde çocuk parkının da bulunacağı bir mesire alanı yapma sözü verdi.

Kuşadası'nın farklı bölgelerinde hemşehrileriyle buluşarak sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel'in son durağı Yaylaköy Mahallesi oldu. Başkan Günel'in Yaylaköy'e yaptığı ziyarete CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve muhtar Erhan Yıkılmaz da katıldı. Toplantıda Başkan Ömer Günel, Yaylaköy sakinlerine bugüne kadar kente yaptıkları alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi verdi. Daha sonraysa gelen soruları yanıtladı.

Kuşadası'nda Yaylaköy Mahallesi'nin turistik bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Günel, "Öncelikle sizlere sıcak karşılamanızdan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Seçimden sonra Yaylaköy'e ilk getireceğimiz hizmet içerisinde çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebileceği bir parkın da yer alacağı mesire alanı yapmak olacak. Bunun için Yaylaköy'de bulunan yaklaşık 3,5 dönümlük bir arazide planlamamızı yaptık. Bu mesire alanında ayrıca Yaylaköy'de yaşayan kadınlarımız, ürettikleri ürünleri kenti ziyaret etmeye gelen turistlere satma imkanı da bulacak. Yine Yaylaköy'ün önünden geçen refüj ve kavşakları protokolle Karayolları'ndan devralıp Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde yaptığımız gibi yeniden düzenleyeceğiz. Bugüne kadar Yaylaköy Mahallemize 10 milyon 227 bin TL yatırımla 26 bin metrekare yeni yol kazandırdık. Seçimden sonra da üstyapıyı yenileme çalışmalarımız devam edecek. Yeni görev dönemimizde Yaylaköy 6 kırsal mahallemiz içerisinde yatırım planı açısından ilk sırada geliyor. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 47 oranında oy aldığım Yaylaköy'den bu kez yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ömer Günel, Kuşadası, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Günel'den Yaylaköy'e mesire alanı sözü - Son Dakika

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