Başkan Gürkan: "Güçlü Türkiye'yi birlikte şahlandırmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Başkan Gürkan: "Güçlü Türkiye'yi birlikte şahlandırmaya devam edeceğiz"

18.03.2022 16:09
Başkan Gürkan: "Güçlü Türkiye'yi birlikte şahlandırmaya devam edeceğiz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana il başkanları ve yönetimleri ile biraraya gelmeye devam ediyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana il başkanları ve yönetimleri ile biraraya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda önceki dönem il başkanlarından Nagip Vardar, Cemalettin Torun, AK Parti MYKY Üyesi Ayhan Salman ve yönetim kurulu üyeleri ile biraraya gelen Başkan Davut Gürkan, istişarede bulundu. Gürkan, milletin kuruluşundan bu yana verdiği destekle Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi haline getiren AK Parti'nin gücünü aktif görevi olsun ya da olmasın her kademeden teşkilat mensuplarının birlik ve beraberliğinden aldığını söyledi. Başkan Gürkan, Türkiye'nin güçlü geleceği adına tek yürek, tek vücut olan AK teşkilatların her dönemde örnek işlere imza attıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin önüne konulan her alanda daha güçlü, daha refah bir ülke vizyonu yolunda hep birlikte yürüyerek, millet sevdalısı kadroların kazanımlarını taçlandıracakları çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Gürkan, konuşmasına şu cümlelerle devam etti;

"Türkiye ve dünya olarak zor ve önemli bir süreçten geçiyoruz. İki yıldan fazla bir süredir devam eden pandemi ve beraberinde tüm dünyada getirdiği ekonomik zorluklara, yakın coğrafyamızda yer alan ve yakın ekonomik ilişkiler içerisinde bulunduğumuz iki ülke arasındaki savaşa rağmen Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye için vizyoner yatırımlarımız ve projelerimiz devam ediyor. Bir yandan da her kesimden vatandaşımızı desteklemeyi, bu zorlu süreci hep birlikte daha da güçlü aşabilmek için gerekli adımları atmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin ve Hükümetimizin gücü milletimizin her şartta ülkesi için gösterdiği ferasetli duruşundan ve yüreği memleket sevdası ile atan kadrolarımızın bu birlik ve beraberliğinden kaynaklanıyor. İşte bu güçle 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz ve inanıyorum ki aziz milletimizin desteği ile dünya yalnızca ülkesi için değil bölgesi ve İslam dünyası ve tüm dünyadaki mazlum halklar için umut olan güçlü Türkiye'yi hep birlikte şahlandırmaya devam edeceğiz." - BURSA

Başkan Gürkan: Güçlü Türkiye'yi birlikte şahlandırmaya devam edeceğiz
Başkan Gürkan: Güçlü Türkiye'yi birlikte şahlandırmaya devam edeceğiz
Başkan Gürkan: Güçlü Türkiye'yi birlikte şahlandırmaya devam edeceğiz

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Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Gürkan: 'Güçlü Türkiye'yi birlikte şahlandırmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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