Başkan Hallaç, hukukçularla buluştu

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Avukatlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan avukatlarla bir araya geldi. Programa, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Avukat Gaffar Çelebi de katıldı.

Başkan Hallaç ve İlçe Başkanı Avukat Gaffar Çelebi, avukatları ziyaret ederek bu anlamlı günlerini kutladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, hem Avukatlar Günü'nün önemi vurgulandı hem de ilçeye ilişkin çeşitli konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaptığı açıklamada, daha önce bir araya gelme fırsatı bulamadıkları avukatlarla bu özel gün vesilesiyle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Hallaç, "İlçe Başkanımız ve aynı zamanda meslektaşları olan Gaffar Çelebi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu buluşmada; şehidimizle ilgili hassasiyetlerimizi paylaştık, ilçemiz adına yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduk. Avukatlarımızın kıymetli görüş ve önerilerini dinledik" dedi.

Buluşmanın verimli ve samimi bir atmosferde gerçekleştiğini ifade eden Hallaç, bu tür toplantıların önemine dikkat çekerek, "Bu anlamlı buluşmanın bizler için çok değerli olduğuna inanıyorum. İnşallah bundan sonra da belirli aralıklarla bir araya gelerek ortak akıl çerçevesinde ilçemiz için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN