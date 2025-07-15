Başkan Hallaç\'tan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin o karanlık gecede gösterdiği eşsiz direnişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yazdığı demokrasi destanını gururla andı.

Başkan Hallaç mesajında, "Türkiye, tarihinin en uzun ve en kritik gecesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek, iradesine ve demokrasisine sıkı sıkıya sahip çıktı. Milletimiz, devletimizin en hassas kurumlarına sızan FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini, büyük bir cesaret ve fedakarlıkla bozguna uğrattı" dedi.

15 Temmuz'un sadece bir hükümete yönelik saldırı olmadığını, aynı zamanda milletimizin bağımsızlığına, geleceğine ve demokrasiye olan sarsılmaz inancına karşı yapılmış hain bir kalkışma olduğunu vurgulayan Hallaç, "251 şehidimizin can verdiği, binlerce vatandaşımızın yaralandığı o gece, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve halkın destansı mücadelesiyle hainlere geçit verilmedi. Bu aziz milletin feraseti, kararlılığı ve birliği tarihe altın harflerle yazıldı. 15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişidir. 15 Temmuz; milletimizin vatanına olan sonsuz sadakatinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gösterdiği kararlılığın ve milli birlik ruhunun tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir direniştir. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Rabbim devletimizi, milletimizi ve liderimizi korusun; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN