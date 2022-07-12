Başkan Hasan Kılca sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor - Son Dakika
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Başkan Hasan Kılca sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor

12.07.2022 10:20
Başkan Hasan Kılca sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir tarafında yeni yol açma, genişletme ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, tretuvar ile parke yol çalışması yürüterek vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir tarafında yeni yol açma, genişletme ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, tretuvar ile parke yol çalışması yürüterek vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Karatay'ın tamamında yürütülen çalışmalarla ilçenin ulaşım ağını her geçen gün daha konforlu hale getiren Karatay Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılı yatırım programında yer alan projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; merkeze uzak Göçü Mahallesi'ni Adana Çevre yoluna bağlayan bağlantı yolunu tamamladı. Çift tabakalı ve bitümlü sathi kaplama uygulamasının yapıldığı söz konusu yolun toplam uzunluğu ise 12 kilometre. Ortalama genişliği 8.5 metre olarak düzenlenen söz konusu yol ile birlikte Karataylı vatandaşlar, artık çok daha rahat ve konforlu bir ulaşım ağına daha kavuşmuş oldu. Ekipler, Göçü Mahallesi'ndeki söz konusu çalışmanın yanı sıra merkeze uzak daha birçok mahallede de çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz sezon ilçe genelinde 1,5 milyon metrekareye yakın parke yol yapımına imza atan ve bu sayede vatandaşın hayatını kolaylaştıran Karatay Belediyesi; Ovakavağı, İsmil ve Yarma Mahalleleri ile diğer tüm merkez ve merkeze mahallelerde parke yol çalışmasına devam ediyor.

Başkan Hasan Kılca çalışmaları yerinde inceledi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da; Ovakavağı ve Yarma'da gerçekleştirilen parke yol çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Hasan Kılca, söz konusu iki mahallede 180 bin metrekare parke uygulaması yaptıklarını, önümüzdeki haftalardaki yeni çalışmalarıyla bu rakamın 260 bin metrekareye ulaşacağının da müjdesini verdi. Sadece son 3 yılda İsmil'e tarihinin en büyük parke yol yaptıklarını bu çerçevede 200 bin metrekarenin üzerinde bir çalışmaya imza attıklarının altını çizen Başkan Hasan Kılca, Karatay'ın her bir noktasının kendileri için önemli olduğunu ve göreve geldikleri günden bu yana 80 mahallenin tamamında büyük işler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Merkeze uzak mahallelerin yanı sıra merkezde de çalışmalarını sıklaştıran ve merkezin birçok noktasında bulunan Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yoğun bir çalışma içerisinde. Ekipler bu çerçevede; Sıraç Gülşen Sokak ve Büyükpınar Sokak'ta sıcak asfalt uygulaması yaparken, Ateş Sokak'ta da yine sıcak asfalt ile parke yol çalışması yapıyor. Karatay Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, Boğazkaya, Boyalı, Demiral ve Ovalı Sokaklarında ise parke yol çalışması yürütüyor.

"Hemşerilerimizin gidecekleri yerlere rahatça ulaşmasını önemsiyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak yeni sezon süresince çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Merkezin yanı sıra merkeze uzak mahallelerin tamamında çalıştıklarını ve tüm ekipleriyle sahada olduklarını aktaran Başkan Hasan Kılca, "Geçtiğimiz Yaz ve Sonbahar ayları boyunca ilçemizin sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerimizde yoğun olarak gerek yeni yol açma, gerek yolların yenilenmesi ve düzeltme çalışmaları gerekse de merkeze uzak ile ilçe merkezimizde parke taş, parke yol sathi ve sıcak asfalt çalışmalarımız oldu. Bu dönemde de belediye olarak yoğun bir şekilde aynı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü hemşerilerimizin gidecekleri yerlere rahatça ulaşmasını önemsiyoruz. Söz konusu çalışmalarımızla ilçemizin bütün yolları, kaldırımları daha modern, konforlu ve güvenli hale geliyor. Sezon sonuna kadar da tüm hedeflerimize ulaşmak hatta belirlediğimiz hedefin üzerine çıkabilmek adına ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Hasan Kılca sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor - Son Dakika

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