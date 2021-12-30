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Başkan Hızlı: "2023 hedefine yılmadan çalışıp ulaşacağız" - Son Dakika

Başkan Hızlı: "2023 hedefine yılmadan çalışıp ulaşacağız"

30.12.2021 15:55
Başkan Hızlı: "2023 hedefine yılmadan çalışıp ulaşacağız"

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı 2023 hedeflerine ulaşmak için 2022 yılında da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı 2023 hedeflerine ulaşmak için 2022 yılında da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih hızlı, yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Başkan Hızlı yayımladığı mesajında 2021 yılının zorluklarına değinerek şu ifadelere yer verdi: Başkan Hızlı, "İnsan olarak gördük ki, en büyük hazinemiz sağlık. Millet olarak gördük ki, en büyük hazinemiz inancımız ve birliğimiz. Ülke olarak bir daha gördük ki; salgın, doğal afet, terör, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, bizi ayakta tutan Milli irade ve dayanışma ruhumuz. Nedeni ve kaynağı ne olursa olsun yaşadığımız her olay, bizi birbirimize daha da kenetledi. Her zaman olduğu gibi; mazlumun ve mağdurun yanındaki duruşumuzdan, ekonomik ve toplumsal istikrar hedefimizden hiç sapmadık. Siyasi, ekonomik ve sosyal politikalarımızda, yatırımlarımızda ve özellikle salgınla mücadelemizde ortaya koyduğumuz dik ve kararlı duruşumuzla, her zorluğun üstesinden gelebilen Türkiye'yi tüm dünyaya gösterdik. Gördük ki; başımıza salgın, deprem, terör, hangi musibet gelirse gelsin, hangi hain girişimle kuşatılmış olursak olalım, milletimiz ve devletimiz ele ele oldukça sırtımız yere gelmez. Ekonomik saldırılar içinde bulunduğumuz krizden halkımızın öz verili oluşu ve farkındalığı ile her zorlukta olduğu gibi bu zorluktan da ayağa kalkmasını bildik. Manisa'mız her geçen gün büyüyen gelişen şehir olma yolunda hızla ilerliyor, her yerinde yatırımı olan yükselen şehrimiz 2022 yılında da 17 ilçesi ile beraber büyümeye devam edecek. Hedefimiz ve yolumuz belli 2023 bizim için halkımızın için çok önemli, bugün ve yarın birlik beraberliğimiz devam ettiği sürece yolumuzdan hiçbir sapma olmadan büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme yolunda hedefimizden sapmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler 2022 yılının ülkemize milletimize ve Manisa'mıza sağlıkla mutlulukla, güzel bir yıl olmasını diliyorum." - MANİSA

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Togo Cumhuriyeti, Salih Hızlı, Türkiye, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Hızlı: '2023 hedefine yılmadan çalışıp ulaşacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Hızlı: "2023 hedefine yılmadan çalışıp ulaşacağız" - Son Dakika
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