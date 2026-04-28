Başkan Kara\'dan 2 yıllık hizmet ve yatırım sunumu

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, göreve geldiği 31 Mart 2024 tarihinden bu yana geçen 755 günlük sürede hayata geçirdiği projeleri ve ilçenin geleceğine yön verecek yeni yatırımları düzenlediği toplantıyla kamuoyuna tanıttı.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen hizmet tanıtım toplantısına, Belediye Başkanı Erkan Kara ve eşi Nermin Kara'nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda ulaşımdan sağlığa, eğitimden sosyal belediyeciliğe kadar geniş bir yelpazede 63 farklı hizmet ve yatırımı anlatan Başkan Kara, ilçenin kronikleşmiş sorunlarına çözüm ürettiklerini vurguladı.

"Ulaşım ve altyapıda dev adımlar"

İlçenin ulaşım ağını modernize ettiklerini belirten Kara, "24 ayda 610 kilometre arazi yolu çalışması gerçekleştirdik. Hedefimiz 79 kırsal mahallemizde açılmayan arazi yolu bırakmamak. İlçe merkezinde 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladık. Demirci-Selendi karayolunda şantiye kuruldu, kalan 25 kilometrelik bölümde çalışmalar Mayıs ayında başlıyor. Ayrıca Demirci-Gördes yolu tamamlandığında mesafe 12 kilometre kısalacak." dedi.

Belediye araç filosuna 1 yılda 13 yeni iş makinesi ve hizmet aracı kazandırdıklarını ifade eden Kara, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren 10 kırsal mahalleye çok amaçlı salon ve halı saha yapacaklarını müjdeledi.

"Demirci bir eğitim ve bilim kenti olacak"

Eğitim yatırımlarına özel bir önem verdiklerini dile getiren Kara, Türkiye'nin 48. Bilim Merkezi'ni ilçeye kazandırdıklarını hatırlatarak, "TÜBİTAK ve T3 Vakfı desteğiyle kurduğumuz Bilim Demirci'den 8 ayda 5 bin 750 öğrencimiz faydalandı. 750 kişi kapasiteli KYK yurdunun temelini kısa sürede atacağız. Yeni Gençlik Merkezi ve birçok okul binamızın yık-yap modeliyle yeniden inşa süreci başladı." şeklinde konuştu.

Sağlıkta bölge hastanesi hedefi

Sağlık alanındaki kapasite artışına değinen Başkan Kara, Devlet Hastanesi'ne 7 bin 500 metrekare alana sahip 5 katlı ek bina yapılacağını, projelendirme safhasının başladığını ve amaçlarının hastaneyi bölge hastanesi konumuna getirmek olduğunu kaydetti.

Sosyal belediyecilik kapsamında kurulan aşevi ile her gün ihtiyaç sahiplerine 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıldığını belirten Kara, turizm projeleriyle ilgili de şunları söyledi: "Hisar Kaplıcaları'nı yeniden belediye bünyesine aldık. Burayı aqua parkı ve konaklama alanlarıyla bölgenin sayılı tesislerinden biri yapacağız. Ayrıca Türkiye'nin 271. Tabiat Parkı olarak tescillenen Gelin Uçtu Kayalıkları ve Başalan Mesire Alanı ile doğa turizmini canlandıracağız."

Kara, tarihi Abdurrahman Şerefbey İlkokulu'nun restore edilerek "Halı Deneyimleme Atölyesi" olarak kullanılacağını, eski belediye binasının ise Adalet Sarayı'na dönüştürüleceğini sözlerine ekledi.

"Kavgadan değil hizmetten yanayız"

Görev süresi boyunca "hizmet odaklı" bir siyaset izlediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Erkan Kara, konuşmasını şöyle tamamladı: "Ben kimseyle kavga etmek için gelmedim. Bizim kavgamız hizmet ve yatırım içindir. Ankara ve Manisa ile kurduğumuz güçlü diyaloglarla 2 yılda 63 hizmeti ilçemize sunduk. Hedefimiz, emanet aldığımız bu makamı en iyi şekilde koruyarak, evlatlarımıza daha yaşanabilir bir Demirci bırakmaktır." - MANİSA