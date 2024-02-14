Başkan Kaya Sevgililer Günü\'nde Vatandaşları Ziyaret Etti

Politika

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ev ziyaretlerinde vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Kaya ve yardımcıları, pasta ikram ederek, çiçek taktim etti. Ziyaretler hakkında konuşan Başkan Kaya, "Belediye başkanlarımız ile birlikte 14 Şubat Sevgililer günü vesilesiyle ömürlerinin çoğunu birlikte geçiren vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sağlık ve mutluluk yönündeki dileklerimizi ilettik. Uzun yıllar evlilik hayatını paylaşan vatandaşlarımıza bizler de sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz. Bilecik Belediyesi olarak, her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ev sakinleri de yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Kaya ve başkan yardımcılarına teşekkür etti. - BİLECİK