Başkan Kazgan: "Akçadağspor'a desteklerimiz sürecek " - Son Dakika
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Başkan Kazgan: "Akçadağspor'a desteklerimiz sürecek "

18.04.2022 14:18
Başkan Kazgan: "Akçadağspor'a desteklerimiz sürecek "

Malatya'nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, katıldığı programda Akçadağspor'a desteklerinin süreceğini söyledi.

Malatya'nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, katıldığı programda Akçadağspor'a desteklerinin süreceğini söyledi.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağspor Kulübü tarafında Levent Vadisi seyir terasında verilen iftar programına katıldı. Akçadağ Kaymakamı ile siyasi parti temsilcileri, STK başkanları iş adamlarının katıldığı programda bir konuşmaya yapan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, BAL Lig'ine yükselen Akçadağspor'a desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Akçadağspor'un ilçenin ortak paydası olduğunu kaydeden Başkan Kazgan, "BAL Ligi'ne yükselmek gibi önemli bir başarıya imza atan Akçadağspor'umuz bizlere çok büyük sevinç yaşatmıştır. Başta kulüp başkanımız olmak üzere teknik heyetimizi, futbolcularımızı tebrik ediyor ve dün olduğu gibi yarında Akçadağspor'a desteklerimizin süreceğini belirtmek istiyorum" diye konuştu - MALATYA

Başkan Kazgan: Akçadağspor'a desteklerimiz sürecek
Başkan Kazgan: Akçadağspor'a desteklerimiz sürecek
Başkan Kazgan: Akçadağspor'a desteklerimiz sürecek

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Levent Vadisi, Ali Kazgan, Malatya, Akçadağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kazgan: 'Akçadağspor'a desteklerimiz sürecek ' - Son Dakika


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