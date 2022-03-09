Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı - Son Dakika
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Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı

09.03.2022 11:09
Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilecik AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısına katılarak seçildiği günden itibaren yapmış olduğu icraatlarla ilgili sunum yaptı.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilecik AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısına katılarak seçildiği günden itibaren yapmış olduğu icraatlarla ilgili sunum yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Başkan Kepez, belediye başkanlığından bugüne ilçede yaptığı icraatları anlatan bir sunumla yönetim kurulunu bilgilendirdi. "İnhisar küçük projeleri büyük sloganıyla ilçemize daha fazla hizmet etmeye devam edeceğim" diyen Başkan Kepez'e İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından teşekkür belgesi verildi. - BİLECİK

Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı
Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı

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Mehmet Kepez, AK Parti, Bilecik, Kepez, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı - Son Dakika
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