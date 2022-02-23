Başkan Kılca, Sultan Mesut Mahallesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sultan Mesut Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhammed-ül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından koordine edilen Doğanlar Kur'an Kursu'nun binasında gerçekleşen programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın yanı sıra Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konyalı hayırsever iş insanları, Muhammed-ül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Aslılar, dernek yöneticileri ile kuran kursunda eğitim gören vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

"Mahallelerimizi ve ilçemizi birlikte güzelleştiriyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca programda yaptığı konuşmada; Muhammed-ül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Sultan Mesut Mahallesinde oldukça başarılı faaliyetler yürüttüğünü ifade ederek, dernek yöneticilerine teşekkür etti. Sultan Mesut Mahallesinin kendileri için önemli bir mahalle olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Sultan Mesut Mahallemize, bu derneğimize ve kursa destek veriyoruz. Sık sık kursumuzu ziyaret ederek bölge sakinleriyle bir araya geliyoruz. Sultan Mesut Mahallemizin kapalı pazar marketi yoktu. Kendi enerjisini güneşten karşılayacak projemizi hazırladık ve inşasına başladığımız kapalı pazar marketimizin yapımında sona yaklaştık. İnşallah burayı en kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Yine bölgede hemşehrilerimizin fikirlerini alarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sultan Mesut Mahallemizin yanı sıra Karatayımızın tüm mahalleleriyle birlikte ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karatay Kaymakamı Zafer Orhan da Muhammed-ül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından koordine edilen Doğanlar Kur'an Kursu'nda eğitim gören ve söz konusu eğitimlerin verilmesine katkı sunanlara teşekkür etti. Kaymakam Orhan şunları, "Derneğimiz bölgede çok faydalı, verimli ve başarılı işlere imza atıyor. Tabii vatandaşlarımız da bu hizmetin karşılığını en iyi şekilde veriyorlar. Karatay Belediyemiz de bu gayrete gereken her türlü desteği veriyor. Belediyemiz başta olmak üzere tüm dernek yöneticilerini tebrik ediyorum" dedi.

Muhammed-ül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mevlüt Aslılar ve vatandaşlar da belediyenin bölgeye olan destekleri dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. - KONYA