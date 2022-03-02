Başkan Kılınç, ekibiyle değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek, sürdürülen ve hedeflenen projeler üzerinde istişarelerde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi'nde verimliliği arttırmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla rutin olarak gerçekleştirdiği istişare toplantısını sürdürdü.

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen projelerin konuşulduğu toplantıda birim müdürlerini tek tek dinleyen Başkan Kılınç, 2022 yılı boyunca yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantı sonunda kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle çalışmalarımızı ve projelerimizi değerlendirdik. Halkımıza daha iyi hizmetler sunabilmek için eksiklerimizi tespit edip şehrimizin geleceğini planlamaya devam ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN