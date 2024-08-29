Menteşe Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Politika

Menteşe Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Menteşe Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı Kutladı

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. Yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

29.08.2024 10:40  Güncelleme: 10:41
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Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. Yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Köksal mesajında şunları söyledi: "Bugün, Türk milletinin istiklal mücadelesinin zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin tüm fertlerinin canını ortaya koyarak elde ettiği büyük bir zafer olan 30 Ağustos, sadece bir savaşın kazanıldığı gün değil, aynı zamanda Türk milletinin geleceğinin değiştirdiği, bağımsızlığın ve özgürlüğün de kazanıldığı gündür. Bugün, bu zaferin mirasçıları olarak, atalarımızın bize emanet ettiği bu vatanı korumak ve yüceltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 30 Ağustos ruhu, bize birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi göstermiştir. Bu ruhla, Ata'mızın devrimleri ışığında ülkemizin kalkınması ve Cumhuriyet değerlerimizin korunması için el ele çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kamu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Menteşe Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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