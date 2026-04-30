Başkan Köksal Aras\'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında 1 Mayıs'ın, işçi ve emekçilerin hak arayışının, toplumsal dayanışmanın, demokrasinin ve adaletin evrensel sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Köksal Aras, Menteşe Belediyesi olarak çalışanların emeğiyle Menteşe'ye nitelikli hizmet sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Toplumsal yaşama üreterek ve emeğiyle katkı sağlayan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Başkan Köksal Aras şunları söyledi:

"Emek sömürüsünün, eşitsizliğin ve adaletsizliğin son bulduğu; işçi haklarının yasal zeminlerde tam olarak korunduğu ve herkesin insanca yaşama standartlarına eriştiği bir sistemin inşa edilmesi temel gerekliliktir. Bu bilinçle emek veren, emeğe saygı gösteren, adil bir çalışma düzeni için çabalayan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" - MUĞLA