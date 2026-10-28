Başkan Köksal Aras’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayram Mesajı - Son Dakika
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Başkan Köksal Aras’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayram Mesajı

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Başkan Köksal Aras’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayram Mesajı
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Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyet’in bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, halkın ortak iradesinin ve eşit bir gelecek özleminin eseri olduğunu vurguladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyet'in bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, halkın ortak iradesinin ve eşit bir gelecek özleminin eseri olduğunu vurguladı.

Başkan Köksal Aras mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlamanın gururunu, coşkusunu ve sorumluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 29 Ekim 1923, milletimizin kendi geleceğine sahip çıktığı, bağımsızlığını halkın iradesiyle taçlandırdığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 103 yıl önce kurulan Cumhuriyet; laiklik, bilim, kültür, sanat ve eğitimle güçlenen, eşit yurttaşlık temelinde yükselen çağdaş bir devlet anlayışını hayata geçirdi. Büyük mücadelelerin ardından yakılan Cumhuriyet meşalesi; kadınların, çocukların, gençlerin ve bu ülkenin bütün yurttaşlarının yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Milli Mücadele yıllarında Muğla'da düzenlenen Kocahan Mitinginde işgale karşı yükselen bağımsızlık iradesi, bugün hala hafızalarımızda yaşıyor. Bu kentin sokaklarında yürürken geçmişten bize ulaşan o kararlılığı ve ortak sorumluluğu gururla taşıyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle her çocuğun eşit eğitim imkanlarına ulaşması, her kadının hayatın her alanında özgürce var olması ve gençlerimizin umutlarını kendi ülkelerinde büyütmesi için çalışıyoruz. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i korumayı, değerlerini ve kazanımlarını gelecek kuşaklara daha da güçlendirerek taşımayı görev biliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Politika29 EkimSon Dakika

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