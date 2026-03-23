Başkan Kul: "Bizim pusulamız milletin rızasıdır"

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, geleneksel hale gelen 'halk günü' buluşmalarında hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Kul, "Biz enerjimizi asılsız söylemlerden değil, milletimizin duasından alıyoruz" dedi.

Terme Belediye binasında gerçekleşen ve vatandaşların yoğun şekilde katıldığı programda Belediye Başkanı Şenol Kul, hemşehrilerini makamında ağırlayarak dertlerini, önerilerini ve taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda geçen buluşmada Kul, çözüm odaklı belediyecilik vurgusu yaptı.

Halkla olan bağın her türlü siyasi mülahazanın üzerinde olduğunu belirten Başkan Kul, "Halk günümüzde yine hemşehrilerimizle bir araya geldik, dertleştik, hasbihal ettik. Bizim pusulamız sadece milletimizin rızasıdır. Gücümüzü sadece sizlerin duasından ve samimiyetinden alıyor, Terme'miz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz her şeyden daha kıymetlidir" diye konuştu.

Terme'nin her bir köşesine hizmet götürmek için planlanan projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Kul, halkın içinde olmanın kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi ve halk gününde kendisine iletilen konuları ilgili birimlere talimatlandırarak, takipçisi olacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN