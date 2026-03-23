Başkan Kul: "Bizim pusulamız milletin rızasıdır"
23.03.2026 14:03  Güncelleme: 14:05
Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, geleneksel hale gelen 'halk günü' buluşmalarında hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Kul, "Biz enerjimizi asılsız söylemlerden değil, milletimizin duasından alıyoruz" dedi.

Terme Belediye binasında gerçekleşen ve vatandaşların yoğun şekilde katıldığı programda Belediye Başkanı Şenol Kul, hemşehrilerini makamında ağırlayarak dertlerini, önerilerini ve taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda geçen buluşmada Kul, çözüm odaklı belediyecilik vurgusu yaptı.

Halkla olan bağın her türlü siyasi mülahazanın üzerinde olduğunu belirten Başkan Kul, "Halk günümüzde yine hemşehrilerimizle bir araya geldik, dertleştik, hasbihal ettik. Bizim pusulamız sadece milletimizin rızasıdır. Gücümüzü sadece sizlerin duasından ve samimiyetinden alıyor, Terme'miz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz her şeyden daha kıymetlidir" diye konuştu.

Terme'nin her bir köşesine hizmet götürmek için planlanan projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Kul, halkın içinde olmanın kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi ve halk gününde kendisine iletilen konuları ilgili birimlere talimatlandırarak, takipçisi olacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Politika, Samsun, Terme, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:47:14. #7.13#
