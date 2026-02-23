Başkan Kul: "Gönül kapılarımız vatandaşlarımıza her zaman sonuna kadar açık" - Son Dakika
Başkan Kul: "Gönül kapılarımız vatandaşlarımıza her zaman sonuna kadar açık"

Başkan Kul: "Gönül kapılarımız vatandaşlarımıza her zaman sonuna kadar açık"
23.02.2026 16:28  Güncelleme: 16:29
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, düzenlenen 'Halk Günü' toplantılarıyla vatandaşların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Ramazan ayının manevi atmosferinde, ilçenin sorunlarına ortak akılla çözüm ürettiklerini vurguladı.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, gönül kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye hizmet binasında düzenlenen "Halk Günü" toplantılarıyla vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinlemeyi sürdürüyor. Ramazan ayının manevi ikliminde gerçekleşen buluşmalarda; yaşlısından gencine tüm Termelileri ağırlayan Başkan Kul, ilçenin sorunlarına ortak akılla çözüm üretiyor. Halk günü buluşmalarının birer gönül köprüsü olduğunu ifade eden Başkan Şenol Kul, Ramazan'ın birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın zirve yaptığı bir zaman dilimidir. Bizler de bu mübarek günlerde hemşehrilerimizle bir araya gelerek, Ramazan'ın bereketini paylaşıyoruz. Gönül kapılarımız vatandaşlarımıza her zaman sonuna kadar açık" dedi.

Vatandaşların ilettiği her talebi titizlikle takip ettiklerini belirten Kul, "Hemşehrilerimizi dinliyor, Terme'miz için omuz omuza çözüm üretiyoruz. Şunu her zaman söylüyoruz; vatandaşımızın derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. Amacımız, her bir ferdimizin huzur içinde yaşadığı, sorunların hızla çözüldüğü bir Terme inşa etmek. Bu buluşmalar, hizmet yolculuğumuzda bize en büyük rehberliği yapıyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Belediye, Samsun, Terme, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kul: 'Gönül kapılarımız vatandaşlarımıza her zaman sonuna kadar açık' - Son Dakika

Başkan Kul: "Gönül kapılarımız vatandaşlarımıza her zaman sonuna kadar açık"
