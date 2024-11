Başkan Kurnaz, İlkadım\'da \'Mahallede\' Programıyla Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak spordan sanata, eğitimden sosyal etkinliklere her alanda onları geleceğe hazırlamak en büyük görevimiz. Bu bilinç ile her fırsatta evlatlarımızla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz" dedi.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ve vatandaşların ilgisinin her geçen gün arttığı "Başkan Mahallede" programının 5'incisi Zeytinlik Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın da katılımı ile gerçekleşen mahalle programlarında başta çocuklar olmak üzere vatandaşların ilgisi artmaya devam ediyor. İlkadım Belediyesi tarafından kurulan sahnede Karagöz ve Hacivat orta oyunu ile başlayan programda, kurulan dev ekranda çocuklar için sinema filmi oynatılıyor. Ayrıca çeşitli ikramlar da vatandaşlarla buluşturulurken yine İlkadım Belediyesi tarafından kurulan şişme oyun alanında çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

"Yüzlerin güldüğü, gönüllerin buluştuğu program"

Her hafta yeni bir mahallede gerçekleştirilen "Başkan Mahallede" programının bu haftaki durağı Zeytinlik Mahallesi oldu. Daha önce Kalkancı, Yaşardoğu, Fatih ve Hastanebaşı Mahallelerinde gerçekleştirilen programlarla birlikte Zeytinlik Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Yoğun bir tempo ile ilçemize hizmet için çalışırken bu programlar vatandaşlarla bir araya gelmemize vesile oluyor, gönül bağlarımızı güçlendiriyor ve en önemlisi de çocuklarımızı gülümsetebilmemizi sağlıyor. Bizler için çocuklarımızın gülümsemesi ödüllerin en güzeli. Yarınımızın teminatı evlatlarımız için ne yapsak azdır, bunu biliyoruz ama İlkadım Belediyesi olarak spordan sanata, eğitimden sosyal etkinliklere her alanda onları geleceğe hazırlamak en büyük görevimiz. Bu bilinç ile her fırsatta evlatlarımızla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Yüzlerin güldüğü ve gönüllerin buluştuğu bu anlamlı programda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN