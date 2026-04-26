Başkan Kurnaz: "Tüm teşkilatımız ile birlik ve uyum içerisinde çalışıyoruz"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Kurnaz: "Tüm teşkilatımız ile birlik ve uyum içerisinde çalışıyoruz"

Başkan Kurnaz: "Tüm teşkilatımız ile birlik ve uyum içerisinde çalışıyoruz"
26.04.2026 13:49  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım için teşkilatlarımızla birlikte birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışıyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen AK Parti İlkadım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Başkan Kurnaz, düzenlenen toplantının yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçede birlik ve beraberliği ilk günkü aşkla sürdürdüklerini kaydeden Başkan Kurnaz, "Bu organizasyonlarda hem teşkilat mensuplarımızla hasbihal ediyoruz hem de onlara belediyemiz tarafından İlkadım için hayata geçirilen proje ve çalışmalarımızı anlatma fırsatı yakalıyoruz. 1 Nisan 2024'te İlkadım Belediye Başkanı olarak göreve başladığımız günden ve öncesindeki seçim sürecinden bu yana teşkilatımızla birlikte yoğun bir tempoyla çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.

İlkadım için teşkilatlarımızla birlikte birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partimizin belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içindeyiz. Gönüllere dokunmak ve hemşehrilerimizle bir arada olmak bizleri son derece mutlu ediyor. Bu noktada teşkilatımızın bu önemli buluşmasına katılarak bizleri mutlu eden tüm davetlilere ve teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.Z

Öte yandan toplantıya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, AK Parti İl Koordinatörü ve Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasancan Esad, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İhsan Kurnaz, Politika, İlkadım, Samsun, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 14:03:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.