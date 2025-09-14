Başkan Kurnaz: "Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini merkeze alıyoruz" - Son Dakika
Başkan Kurnaz: "Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini merkeze alıyoruz"

Başkan Kurnaz: "Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini merkeze alıyoruz"
14.09.2025 13:53  Güncelleme: 14:03
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz," İlkadım'da attığımız her adımda vatandaşımızı dinleyerek, onların talep ve beklentilerini merkeze alıyoruz"dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz," İlkadım'da attığımız her adımda vatandaşımızı dinleyerek, onların talep ve beklentilerini merkeze alıyoruz"dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında İlkadım'a gelen AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve önceki dönem AK Parti Sinop Milletvekili Cengiz Tokmak ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.Gün boyunca devam eden buluşmaya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Başoğlu, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır ve AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Can Esad da eşlik etti. Program ilk olarak AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı. Ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Eğitime Destek Platformu da ziyaret edilerek hem vatandaşların talepleri dinlendi hem de istişarelerde bulunuldu.

"Dayanışmamız geleceğe güç katıyor"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilçemizde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bizim için en değerli güç, milletimizin birliği ve beraberliğidir. İlkadım'da attığımız her adımda vatandaşımızı dinleyerek, onların talep ve beklentilerini merkeze alıyoruz. İlçemizin büyümesi, kalkınması ve geleceğe umutla bakabilmesi için bu buluşmalar bizlere ışık tutuyor. Bugün burada gördüğümüz tablo, milletimizin geleceğe olan inancını ve umudunu bir kez daha ortaya koydu. Bu vesileyle, buluşmamıza katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlkadım olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna en güçlü desteği vereceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"En büyük gücümüz milletimizin kardeşliğidir"

Milletvekili Tokmak ise şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda en büyük gücümüz milletimizin birliği ve kardeşliğidir. İlkadım'da gördüğümüz bu birlik ve beraberlik tablosu bize daha güçlü bir gelecek inşa etme noktasında büyük umut veriyor. İlkadım'ın dinamizmi, genç nüfusu, çalışkan esnafı ve geleceğe inanan insanlarıyla bu vizyona çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hep birlikte omuz omuza vererek ülkemizin daha aydınlık yarınlarına doğru yol almaya devam edeceğiz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kurnaz: 'Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini merkeze alıyoruz' - Son Dakika

