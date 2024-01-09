Cumhur İttifakı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen: \'Ben değil biz diyerek hizmet edeceğiz\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Başkan Mehmet Sekmen, 'Ben değil biz diyerek' hizmet edeceklerini söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, "Yeni dönemde vatandaşlarımızın desteğiyle güzel neticeler alacağız. 31 Mart'ın hemen arifesinde Allah'ın izniyle hizmete koyulacağız ve hep beraber imkanlarımız ölçüsünde şehrimizin ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri hep beraber yapacağız" dedi.

"Bakanlarımız, milletvekillerimiz, Cumhur İttifakımız ile beraber el ele vererek Erzurum'u büyütmenin Erzurum'u geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Büyük Türkiye'yi, Güçlü Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız İnşallah Erzurum'umuzda eser siyasetine devam edeceğiz, 'Ben değil biz diyerek' hizmet yapmayı İnşallah önümüze koyarak aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. Hakk'ın rızasını halkımızın da duasını almaya kararlıyız. İnşallah Mevlamın rızası doğrultusunda iş yapmayı ve halkımızın duası doğrultusunda beklentilere cevap vermeyi bize nasip etsin Rabbim"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'umuzda büyük bir heyecan ve büyük bir aşk var. Cumhurbaşkanımızın bizi Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan etmesinden dolayı Devlet Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Biz Erzurum'umuzda bir yandan şehircilik hizmetlerini yerine getirirken bir yandan da tarım ve hayvancılık bir yandan turizm ve bir yandan da sanayileşme hizmetlerini İnşallah doruk noktasına çıkaracağız. ve böylece şehrimizde yaşamanın mutluluğunu huzurunu insanımıza tattıracağız. Ben bize destek veren bizi aday olarak gösteren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere partimizin üst kurullarına ve teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. 7'den 70'e topyekün ele ele vererek İnşallah yeni bir demokrasi destanı daha yazacağız. ve arkasından da İnşallah eser yatırımlarımız artarak devam edecek. Erzurum'un Erzurumluların göstermiş olduğu bu ilgiye hakikaten çok teşekkür ediyorum. Allah'ım bizi utandırmasın bizi mahcup etmesin. Yüce Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Erzurum'a taş üzerine taş koyan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - ERZURUM