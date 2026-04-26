Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Mesut Ergin: "Birlik ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz"
26.04.2026 09:58  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, partisinin genel merkezinde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, partisinin genel merkezinde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetimlerin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Toplantıya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı. Yerel yönetimlerin hizmet politikalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği buluşmada, belediyeler arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde birlik ve dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Ergin, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için ortak akıl ile hareket etmeye ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mesut Ergin, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 10:10:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.