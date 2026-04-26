Başkan Mesut Ergin: "Birlik ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz"

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, partisinin genel merkezinde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetimlerin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Toplantıya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı. Yerel yönetimlerin hizmet politikalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği buluşmada, belediyeler arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde birlik ve dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Ergin, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için ortak akıl ile hareket etmeye ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR