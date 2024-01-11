Başkan Ömer Günel, CHP\'nin Kuşadası Belediye Başkan Adayı Olarak Seçildi

Başkan Ömer Günel, Ankara'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) tarafından oy birliğiyle yeniden CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı olarak seçildi. Beş yıl boyunca kentte çok başarılı bir yönetim gösteren Başkan Ömer Günel, böylece CHP'nin Kuşadası'nda üst üste 2'inci kez belediye başkanlığına aday gösterdiği ilk belediye başkanı oldu.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Ankara'da bulunan genel merkezinde, seçim çevrelerinde aday belirleme gündemiyle toplandı. Yapılan Parti Meclisi toplantısının ardından Kuşadası'nın başarılı Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden CHP'nin Kuşadası Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi. Kuşadası'nda göreve geldiği günden bu yana kentin değişimi ve gelişimi için çalışan Başkan Ömer Günel, yaptığı hizmetlerin takdiri olarak CHP'nin Kuşadası'nda görevdeyken tekrar aday gösterdiği ilk ve tek belediye başkanı oldu. - AYDIN