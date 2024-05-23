Başkan Öntürk\'ten İmamoğlu\'na 7 buçuk milyar TL\'lik imalı Roma göndermesi

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Başkan Öntürk'den İmamoğlu'na 7 buçuk milyar TL'lik imalı Roma göndermesi

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 45 basın mensubuyla Roma gezisine giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na devraldığı 7 buçuk milyar TL'lik borçla "Ne Roma'sı, Bizim İskenderun'a gidecek benzin paramız yok" diyerek göndermede bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart öncesindeki borç durumunun yer aldığı afişi Antakya ilçesi EXPO alanı içerisinde bulunan ve belediye başkanlığı makamının yer aldığı makam binaya astı. CHP'li Lütfü Savaş'tan devralınan 7 Milyar 559 Milyon TL borcun yer aldığı görsel, belediyeye ait sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Paylaşılan borç görseli depremzede vatandaşlardan tepki gördü. Öte yandan Başkan Öntürk, borç çizelgesinin yer aldığı afişin önünde çekilen görüntülerle geçtiğimiz gün 45 basın mensubuyla Roma gezisine giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme de bulundu.

Başkan Öntürk, söz konusu sosyal medya paylaşımında, " Ne Roma'sı, Bizim İskenderun'a gidecek benzin paramız yok. Bu borçları bahane etmiyoruz, milletimize verdiğimiz ne söz varsa yapacağı endişe etmeyin" ifadelerini kullandı.