Başkan Oral: "KKTC, bizim gözbebeğimizdir" - Son Dakika
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Başkan Oral: "KKTC, bizim gözbebeğimizdir"

13.06.2022 23:34
Başkan Oral: "KKTC, bizim gözbebeğimizdir"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen belediye başkanları ve beraberindeki heyeti Hersek Lagününde ağırladı.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen belediye başkanları ve beraberindeki heyeti Hersek Lagününde ağırladı.

Altınova Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Oral, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen belediye başkanları ve beraberindeki heyeti Hersek Lagününde ağırladı. Başkan Oral, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim gözbebeğimizdir" dedi.

KKTC'li belediyelerden Altınova'ya ziyaret

Altınova Belediyesi'nin kardeş belediyesi KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan beraberinde KKTC'den Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Alsancak Belediye Başkanı Yücel Atakara ve beraberindekiler, Altınova ilçesini ziyaret ettiler.

Tıbbi Aromatik Bahçesi'ni gezdiler

Misafirlerini Altınova Hersek Lagününde ağırlayan Başkan Oral, bölgenin tarihi, lagünün yapısı ve tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye'nin engelli uyumlu ilk ve tek Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde yapılan çalışmalar ve bölgede yer alan bitkiler hakkında sunum yapılarak misafirler bahçeyi gezdi.

"İlişkilerimiz gelişip büyüyecek"

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim gözbebeğimizdir" diyen Altınova Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Oral, "Bizler Türkiye olarak Türk milleti olarak yavru vatanımız Kıbrıs ile et ve tırnak gibiyiz. Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarımızı ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İkili ilişkilerimiz her geçen gün gelişip büyüyecek" diye konuştu.

"Kardeşlik ilişkileri"

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, Başkan Oral'a misafirperverliği için teşekkür etti. Başkan Orçan, "Bizi bir araya getiren, bizi biz yapan bu kardeşlik ilişkileridir. Anadolu'nun her köşesinde, her bucağında kardeş belediye ilişkisi kurmaya gayret ediyoruz" dedi.

Programda; Altınova Belediye Meclis Üyesi Fevzi Arıcı ve Altınova Kent Konseyi Başkanı Ali Yurt da hazır bulundu. - YALOVA

Başkan Oral: KKTC, bizim gözbebeğimizdir
Başkan Oral: KKTC, bizim gözbebeğimizdir
Başkan Oral: KKTC, bizim gözbebeğimizdir
Başkan Oral: KKTC, bizim gözbebeğimizdir
Başkan Oral: KKTC, bizim gözbebeğimizdir
Başkan Oral: KKTC, bizim gözbebeğimizdir
Başkan Oral: KKTC, bizim gözbebeğimizdir
YORUMLAR
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü
Kaynak: İHA

Metin Oral, Yalova, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Oral: 'KKTC, bizim gözbebeğimizdir' - Son Dakika

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