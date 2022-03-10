Başkan Örki'den MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret - Son Dakika
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Başkan Örki'den MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret

10.03.2022 14:42
Başkan Örki'den MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, görevinden ayrılan Ziya Gökalp'in yerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı olarak atanan Yusuf Garip'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aynı zamanda Pamukkale Belediye Meclisi'nde MHP'den üye olarak görev yapan Av. Yusuf Garip ve yeni oluşturulan yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Örki'ye Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette, "Pamukkale Belediyesi olarak çok ayrı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, " Türkiye'nin en önemli siyasi partilerinden, en önemli dava temsilcilerinden birisi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin İl Başkanlığına Pamukkale Belediyesi meclis üyesi olarak da beraber çalıştığımız bir yol arkadaşımızın belirlenmesi bizi çok mutlu etti. Zaten uzun yıllardır sizin çalışmalarınızı takip ediyoruz. Hem özel hayatınızla, siyaset hayatınızda, hem de toplumsal hayatta her zaman vatan için, bayrak için, millet için mücadele eden gayret gösteren bir yapıya sahiptiniz. Genç yaşlarda da böyle bir göreve layık görülmeniz de çok önemli. Başta Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye, Genel Başkan Yardımcılarına, buradaki Milliyetçi Hareket Partimizin teşkilat mensuplarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu görevde ekibinize birlikte, layıkıyla başarı ulaşacağımızdan hiçbir kuşkumuz yok. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ise, kendilerinin beraberindeki meclis üyelerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle il başkanı olarak atanmış bulunmaktayız. Öncelikle Cumhur İttifakı çalışmaları sürecinde sizlerle birlikte çalışma yürütmüş olmak ve bu çalışmayla birlikte sizlerle birlikte Pamukkale ilçemizde başarıya ulaşmış olmanın ayrı bir onurunu gururunu yaşadık. Sizin idarenizdeki marka bir belediyeciliği, Denizli'nin dünyaya açılan kapısı olan Pamukkale gibi tarihi kültürel bir değeri içinde bulunduğu Pamukkale Belediyesi'nin belediye başkanının meclis listesinde olmaktan da son derece onur ve gurur duydum. Belediye çalışmalarınızı zaten yakınan hem seçim sürecinde hem de seçildikten sonraki süreçte takip ederek yanınızdayız. Biz, verilen bu yeni görevi de layıkıyla yapmaya, bulunduğumuz durumdan her geçen gün bir adam daha ilerlemeye söz verdik. 2023'e, Cumhuriyetimizin 100. yılına Cumhur İttifakının tekrar ülkemizde başarıya ulaşması için, öncelikle ilçemizden başlayarak sizinle birlikte her kapıyı çalarak her gönüle girmede sizinle birlikte olduğumuzu, sizi sonuna kadar desteklediğimizi, Cumhur İttifakının ilke ve kurallarına son derece bağlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu ziyaret sebebiyle burada bulunan belediye başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerine ve Pamukkale belediyemizin çaycısından, odacısına kadar tüm arkadaşlarımıza selamlarımı şükranlarımızı iletiyorum. Sizlerle çalışıyor olmaktan ayrıca gurur duyuyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Başkan Örki'den MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret

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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, MHP Denizli teşkilatını ziyaret etti AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, MHP Denizli teşkilatını ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi, Pamukkale, Avni Örki, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Örki'den MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret - Son Dakika


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