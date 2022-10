Başkan Osman Zolan Babadağlılarla kucaklaştı

Babadağ ilçesinde gittiği her mahallede coşku ve sevgi seli ile karşılanan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların sevgisine ve güvenine layık olabilmek için, gece gündüz demeden Babadağ ve Denizli için çalıştıklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Büyükşehir Belediyesinin Babadağ ilçesinde vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Osman Zolan Babadağ ilçe ziyareti çerçevesinde sırasıyla İncilipınar, Kıranyer, Demirli, Ahıllı, Oğuzlar, Yeniköy, Mollaahmet, Kelleci ve Bekirler Mahallelerini ziyaret ederek hemşehrileriyle kucaklaştı. Babadağ ilçesinde gittiği her mahallede coşku ve sevgi seli ile karşılanan Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesinin Yeniköy Mahallesi'nde ilçeye kazandırdığı halı sahada çocuklarla futbol oynarken yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yol yapım çalışmaları çerçevesinde asfaltlanarak hizmete açılan Duacılı-Bekirler-Kelleci yolunda incelemelerde bulundu. Gün boyu süren ilçe ziyaretinde Başkan Zolan, vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek dertlerini dinledi, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışma ve yatırımlardan bahsetti.

"İlk günkü heyecanla çalışıyoruz"

Vatandaşların kendilerine duyduğu güven ve destek nedeniyle teşekkür eden Başkan Osman Zolan, Denizli'nin güzelliğine güzellik katmaya devam etmek için gayret ettiklerini söyledi. Babadağlı hemşehrileriyle bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını istişare etme imkanı bulduklarını anlatan Başkan Zolan, "Denizli'mizin 19 ilçe ve 622 mahallesinde ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her bir birimimizle gayret ediyor, hizmet etmeye çalışıyoruz. Denizli'mizin her ilçesinde ve her mahallesinde aynı hizmet kalitesi olmasını hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ