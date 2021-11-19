Başkan Özdemir, Galatasaray Başkanı Elmas ile görüştü - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir İstanbul temasları kapsamında Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile görüştü. Görüşmede Niğde Anadolu FK Başkanı Ural Aküzüm de hazır bulundu.

Galatasaray'ın pilot takımı haline gelen Niğde Anadolu Fk ve BAL da yer alan Niğde Belediye spor'un durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Niğde'nin tanıtımı ve spor anlamında gelişimi için birlikte çalışma, proje geliştirme konusunda hemfikir olundu.

Görüşme ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Özdemir; "Bugün ülkemizin en büyük kulüplerinden bir tanesi olan Galatasaray kulübümüze bir ziyarette bulunduk, Kulüp Başkanı Burak Elmas Beyefendi ile Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumunda dostane bir ortamda güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Niğde için Niğdeli gençler için neler yapabilirizi konuştuk. Ortak çalışmalar yapma konusunda fikir birliğine vardık. İnşallah Niğde ve Galatasaray birlikte çok güzel olacak, şehrimizin tanıtımı ve gelişimi açısından güzel gelişmeler yaşanacak" dedi. - NİĞDE