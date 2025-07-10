Başkan Özgökçen: "Teşkilatlarımızla iftihar ediyoruz"

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, saha çalışmalarına Karapınar ilçesiyle devam etti. Gün boyu süren programlarda teşkilat buluşmalarından belediye ziyaretine, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişarelerden halk buluşmalarına kadar yoğun bir temas trafiği yaşandı.

Ziyaretin ilk durağını AK Parti Karapınar İlçe Başkanlığı'na gerçekleştiren Başkan Özgökçen, İlçe Başkanı Ahmet Ersoy ve ilçe yönetimiyle bir araya gelerek teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ardından Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal'ı ziyaret eden Özgökçen, belediyenin hizmet ve yatırımları hakkında bilgi aldı. Ziyarette yeni belediye binası da yerinde incelendi.

STK temsilcileriyle buluştu

Başkan Özgökçen, Karapınar temasları kapsamında önceki dönem ilçe ve belediye başkanlarını da ziyaret etti. Önceki dönem ilçe başkanları Nadi Tartan, Mehmet Uğurlu ve Yusuf Zengin ile önceki dönem belediye başkanı Mehmet Yaka ile bir araya gelen Özgökçen, başkanlara hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti. Meke Sanayi Bölgesinde yaptığı incelemeler sonrası Karapınarlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, burada istek ve önerileri dinleyerek sorunların çözümüne ilişkin katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu. AK Parti Karapınar 80. İlçe Danışma Meclisi'ne de katılan Başkan Özgökçen, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Günün son programını Karapınar Millet Bahçesi'nde gerçekleştiren Başkan Fatih Özgökçen, burada ilçe halkı ile sohbet etti.

Birlik ve beraberlik mesajı

Karapınar ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fatih Özgökçen, "Saha ziyaretlerimiz kapsamında Karapınar'da önemli temaslarda bulunduk. İlk programımızda dava arkadaşlarımızla bir araya geldik ve sonrasında önceki dönem ilçe ve belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle yaptığımız toplantının ardından ilçe danışma meclisimizi gerçekleştirdik. Teşkilatımızın her kademesinde görev yapan arkadaşlarımızla iftihar ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna onların bıraktığı değerli mirasla daha güçlü yürüyoruz. Bu kutlu yürüyüşü Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, dava arkadaşlarımızla omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA