Başkan Özlü 'Şehrimizi daha ileriye taşıyacağız' - Son Dakika
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Başkan Özlü 'Şehrimizi daha ileriye taşıyacağız'

05.03.2022 12:42
Başkan Özlü 'Şehrimizi daha ileriye taşıyacağız'

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan ile bir araya gelerek beldenin taleplerini dinledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan ile bir araya gelerek beldenin taleplerini dinledi. Belde halkı ile de sohbet eden Özlü "Düzce bizim evimiz, şehrimizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ağırladı. Sık sık halk ile bir araya gelen Özlü'nün bu kez adresi Boğaziçi oldu. Başkan İbrahim Ercan ile birlikte halkla sohbet eden Başkan Özlü, Düzce için yapmış oldukları çalışmaları anlattı. Vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Özlü ve Ercan, not aldılar.

Başkan Özlü, İbrahim Ercan'a misafirperverliği için teşekkür ederek "Başkanımız İbrahim Ercan'ın misafiri olduk ve taleplerini dinledik. Misafirperver belde halkı ile de sohbet etme imkanı buldum. 'Düzce Bizim Evimiz' diyerek çıktığımız yolda şehrimizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" dedi. Özlü daha sonra Boğaziçi'nden ayrıldı. - DÜZCE

Başkan Özlü 'Şehrimizi daha ileriye taşıyacağız'

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İbrahim Ercan, Faruk Özlü, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Özlü 'Şehrimizi daha ileriye taşıyacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Özlü 'Şehrimizi daha ileriye taşıyacağız' - Son Dakika
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