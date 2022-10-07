Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim ve gençlik faaliyetleri önceliğimiz" - Son Dakika
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Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim ve gençlik faaliyetleri önceliğimiz"

07.10.2022 15:48
Başkan Pekyatırmacı: "Eğitim ve gençlik faaliyetleri önceliğimiz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Selçuk Üniversitesi Kampüs Camisi'nde öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Selçuk Üniversitesi Kampüs Camisi'nde öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Akademi Mahallesi oldu. Cuma Namazını Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüs alanı içerisinde yer alan Kampüs Camii'nde kılan Başkan Pekyatırmacı, namaz sonrası öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi, belediye hizmetleriyle ilgili gelen istek ve önerileri dinledi. Programda Başkan Pekyatırmacı'ya, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Sait Kıyak, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Akademi Mahalle Muhtarı Abdullah Doğan da eşlik etti.

"Selçuklu Belediyesi gençlerin yanında"

Selçuklu'da eğitime ve öğrenciye değer verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları adına eğitim ve gençlik faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Selçuk Üniversitesi'nde eğitim gören ve bölgemizde yaşayan üniversite gençliğine ulaşmak için Bosna Hersek Mahallesi'ne hizmet veren Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimiz üniversite gençliğinden yoğun ilgi görüyor. Burada Selçuklu Gençlik Meclisi eliyle öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürdüğümüz sosyal, kültürel ve eğitim programları ile öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu yıl bir ilkini gerçekleştireceğimiz eğitim desteğini de Selçuklu'da yaşayan üniversite öğrencilerimize sunuyoruz. Bu yıl sınavlarında başarı göstererek ilk defa üniversiteye yerleşen ve Selçuklumuzda ikamet edip, ülkemizin farklı şehirlerindeki üniversitelerinin ön lisans ve lisans bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize bin TL eğitim desteği bizden. Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitelerimizde okuyup Selçuklu'da ikamet eden ve başvuru şartlarını taşıyan tüm öğrencilerimize yıllık bin 500 Türk Lirası eğitim desteği de Belediyemiz tarafından sağlanacak. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman önceliğimiz eğitim. Eğitim anlamındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede Bosna Hersek Mahallemize kazandırdığımız Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'ni de tamamladık. Yakın zamanda resmi açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Ayrıca bugün sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıldönümü olan Mevlid Kandili. Bu vesile ile kandilimizin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz eder, hemşehrilerimizin ve bütün İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ederim" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Selçuk Üniversitesi, Selçuklu, gençlik, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Pekyatırmacı: 'Eğitim ve gençlik faaliyetleri önceliğimiz' - Son Dakika

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