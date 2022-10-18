Başkan Ramazan'dan Muhtarlar Günü kutlaması

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, muhtarlar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayan Ramazan, mesajında "Halkımızın kendi tercihleriyle ve seçimleriyle iş başına gelmekle birlikte son derece önemli bir unvan taşıyan muhtarlarımız, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın en kıymetli yapı taşlarından biridir. Devletle vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlık müessesi, vatandaşlarımızın adeta ailelerinden biri olarak gördükleri, her türlü sorunlarını, sıkıntılarını ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridirler. Bizlerinde sürekli istişare halinde olduğumuz, hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için beraber çalıştığımız tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KİLİS