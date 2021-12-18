Üye Girişi
Başkan Ramazan otomobili kundaklanan muhtarı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Ramazan otomobili kundaklanan muhtarı ziyaret etti

18.12.2021 10:44
Başkan Ramazan otomobili kundaklanan muhtarı ziyaret etti

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, otomobili kundaklanan Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'u ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, otomobili kundaklanan Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'u ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Servet Ramazan, yaşanan olayla ilgili Muhtar Yaşar Kurt'tan bilgi alarak, yaşanan saldırıyı kınadı. Ramazan, "Bizim yorulma lüksümüz yok. Kilis'e ve Kilislilere hizmet borcumuz var. Bu hizmeti de sıcak soğuk, gece gündüz demeden şehrimizin dört bir yanında ziyaretlerimize devam ederek sürdürüyoruz. Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Yapılan saldırıyı kınıyor, değerli muhtarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - KİLİS

Başkan Ramazan otomobili kundaklanan muhtarı ziyaret etti

Muhtar Yaşar, Yaşar Kurt, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ramazan otomobili kundaklanan muhtarı ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:39 Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listedeki Veysel Akkuş olduğu tespit edildi
10:35 3 çocuğunun annesini baltayla öldürmek istedi! Pişmanlığına mahkeme inanmadı
10:26 Sınırdaki 5 ile petrol arama izni! Bulunursa ekonomi rahat bir nefes alır
10:25 Hani Beşiktaş'a gelecekti? Portekizli hoca masadan kalktı
10:23 Apple ürünlerini sevenlere kötü haber! Parlatma bezine bile zam yapıldı
10:17 Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler
10:15 Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü?
10:08 "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha
10:07 Sanki Güldür Güldür şov sahnesi! Kendini bıçakladı, "birini bıçakladım" diyerek polisle birlikte kendini aradı
10:05 Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı
Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar         
10:43
3 çocuğunun annesini baltayla öldürmek istedi! Pişmanlığına mahkeme inanmadı 3 çocuğunun annesini baltayla öldürmek istedi! Pişmanlığına mahkeme inanmadı         
10:36
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 10:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ramazan otomobili kundaklanan muhtarı ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement