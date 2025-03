Başkan Şahin Şerifoğulları Elazığ\'da Vatandaşlarla Buluştu

Vatandaşlar bir araya gelen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizin her bir köşesine azim ve kararlılıkla hizmet seferberliğimizi sürdürerek eser belediyeciliğinin en güzel örneklerini kıymetli hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelindeki temaslarını sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları bu kapsamda Kırklar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazının ardından vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan Şerifoğulları, talepleri dinledi ve çocuklarla da yakından ilgilendi. Başkan Şerifoğulları'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, teşekkür etti.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şerifoğulları, "Aziz şehrimizdeki temaslarımızı sürdürüyor ve kıymetli hemşehrilerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de Kırklar Mahallemizde vatandaşlarımızla buluştuk. Bizleri son derede ilgiyle ve samimiyetle karşılayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Güzel şehrimizde, doğusu ve batısıyla, kuzeyi ve güneyiyle her mahallemize gerçek belediyecilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde mutlaka bir eserimiz, bir hizmetimiz oldu. Elazığ'ımızı geleceğe taşıyan çok kıymetli yatırımlarımızı hayata geçirdik ve her zaman hizmet aşkıyla, insanı merkeze alan çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ettik. Bundan sonra da şehrimizin her bir köşesine azim ve kararlılıkla hizmet seferberliğimizi sürdürerek eser belediyeciliğinin en güzel örneklerini kıymetli hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ