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Başkan Sandıkçı: "Tüm borçlarımızın üstesinden geldik" - Son Dakika

Başkan Sandıkçı: "Tüm borçlarımızın üstesinden geldik"

04.01.2022 18:05
Başkan Sandıkçı: "Tüm borçlarımızın üstesinden geldik"

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hiçbir kredi kullanmadan ve personellerin maaşlarını da aksatmadan tüm borçların üstesinden geldiklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hiçbir kredi kullanmadan ve personellerin maaşlarını da aksatmadan tüm borçların üstesinden geldiklerini söyledi.

Canik Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Ocak dönemi ilk birleşimi gerçekleştirildi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin eksiksiz olarak katıldığı yeni yılın ilk toplantısında Canik Belediyesi'nin mali gücü masaya yatırıldı. İlçe adına çok verimli bir hizmet dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2022 yılında çok daha güzel çalışmalar ortaya koyacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Belediye şirketleri mali yönden çok iyi durumda. Göreve geldikleri günden bu yana şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz. Belediye'ye ait iki şirket bulunuyor. Samsun CNK Şirketimizin hiçbir resmi kurum ve şahsa borcu yok. Canik İmar İnşaat Şirketi'mizin ise geçmiş dönem SGK ve vergi borçları yapılandırılarak düzenli bir şekilde ödenmektedir. Hiçbir kredi kullanmadan ve personelimizin maaşlarını da aksatmadan tüm borçlarımızın üstesinden geldik" dedi.

2022 yılının ilk meclis toplantısında konuşan İbrahim Sandıkçı, ilçe olarak 2022 ve 2023'e hazır olduklarını ifade ederek, "Göreve geleli yaklaşık 34 ay oldu. 2021 yılında gerçekten güzel çalışmalar ortaya koyduk. Meclisimiz gücünün de üzerinde bir gayret göstererek güzel icraatlar gerçekleştirdi. İnşallah 2022 ve 2023 yılında daha çok çalışarak ileriye dönük büyük yatırımlara kavuşacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımız ilçedeki büyük gelişmeleri 2022 yılında daha somut şekilde görecektir. 2021 yılı toparlanma, 2022 yılı şahlanma yılı olacak inşallah" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı: Tüm borçlarımızın üstesinden geldik
Başkan Sandıkçı: Tüm borçlarımızın üstesinden geldik
Başkan Sandıkçı: Tüm borçlarımızın üstesinden geldik
Başkan Sandıkçı: Tüm borçlarımızın üstesinden geldik

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İbrahim Sandıkçı, Samsun, Kredi, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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