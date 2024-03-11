Başkan Savaş: Hatay halkı gerçekleri duyuracak

Politika

Hakkında 326 milyon tweet atılan Başkan Savaş: "Hatay halkı tüm gerçeklerin farkında ve bu gerçekleri 31 Mart akşamı Türkiye'ye duyuracaktır"

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, adaylık sürecinde hakkında 326 milyon tweet atıldığını ifade ederek, 31 Mart akşamı sandıktan zaferle çıkacağını söyledi.

Hatay'da 2 dönemdir büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürüten Başkan Lütfü Savaş, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin başkan adayı olarak gösterilmişti. Adaylık sürecinde 1 hafta içerisinde hakkında 326 milyon tweet atılan Başkan Savaş, seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Savaş, "Toplamda Lütfü Savaş ile ilgili 326 milyon tweet atılmış. Biz bu tweetleri kendimiz atsaydık, herhalde çok paraya ihtiyacımız olacaktı. Bunların büyük bir kısmı aleyhimizde olan tweetlerdi ve sosyal medya hesapları üzerindendi. Bir seçim süreci yaşıyoruz, bu seçim sürecinde CHP ve Lütfü Savaş, Hatay'ı kazanmasın diye bir kampanya yapıldı. Hatay halkı tüm gerçeklerin farkında ve bu gerçekleri inşallah 31 Mart akşamı Türkiye'ye duyuracaktır. O zamanda bu sosyal medya hesaplarının aktif olmasını bekleriz" dedi.

Belediyelerin hazineden aldığı bütçe konusunda bilgi veren Başkan Savaş, "Ben Hatay'ın her noktasına gidiyorum, bizim yaptıklarımızı ve iktidarın yapamadıklarını karşılaştırıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız; hükümetle belediye aynı partiden olmazsa hizmet olmaz diyor. Şu bir gerçek ki Türkiye'de; kanunlar, anayasa, tüzük ve yönetmelikler var. Türkiye Cumhuriyeti bunlara göre yönetilmesi gereken bir cumhuriyet. Yasalara göre belediyelerin alacağı pay bellidir. İller bankasından yüz ölçümü, insan sayısı, yollara göre size bir miktar para gelir. Bunun dışında da 1 ay önceki toplanan vergilerden yüzde 5 buçuk belediyelere pay gelir. Bunun dışında küçük emlak vergisi, tabela vergisi gibi vergiler vardır. Bunlar çok cüzi miktardadır. Bunlar hangi belediye olursa olsun, değişmez. İktidar olsun, muhalefet olsun değişmez" ifadelerini kullandı.

"2 buçuk gün süren destek hiçbir belediye başkanına nasip olmaz"

Aday belirleme sürecinde yoğun bir destekle karşılaştığını ve kendine destek verenler için kazanmak zorunda olduğunu ifade eden Başkan Savaş, "Hataylılar, hak ettiği değeri almadığı iktidarı da biliyor. Yıllardır kendileriyle birlikte Hatay'ı bir tutmaya, diri tutmaya çalışan aynı zamanda Hatay'ı birleştirirken hizmetleri onlardan esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı unutmadıklarını 2 hafta önce destekleriyle gösterdiler. Ben Hataylı hemşehrilerimi seviyordum ama onların beni bu kadar sevdiğini 2 hafta önceki 2 buçuk günlük süre içerisinde öğrendim. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz onlar için de kazanmak zorundayız çünkü bana olan o 2 buçuk gün süren destek hiçbir belediye başkanına nasip olmaz. O yağmurda o soğuk günde 5 bin kişi toplanıp 'Lütfü Savaş' sloganı attı. Genel merkeze 'Lütfü Savaşsız bu seçimi alamayız, biz onu istiyoruz' mesajları gönderdiler. Bizim Hatay halkına daha borcumuz bitmedi, birlikte 5 yıl daha Hatay'ı ayağa kaldıracak hamleler yapacağız. Bütün hazırlıklarımız tamam, bunun bir kısmını yarın paylaşacağız" şeklinde konuştu.