Başkan Seçer, esnaf ziyaretinde vatandaşın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, ziyaret boyunca esnafın ve caddelerdeki vatandaşların sorunlarını dinledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Akdeniz ilçesindeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Seçer'in Çankaya Mahallesi Taş Bina civarında başlayan esnaf gezisi; İstiklal Caddesi ve Hastane Caddesi boyunca devam etti. Esnafa "hayırlı işler" dileyen Başkan Seçer, dileyen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnaf ziyareti boyunca vatandaşlarla sohbet eden, sıkıntılarını dinleyen Başkan Seçer, ilgili dairelere iletilmek üzere vatandaşlardan ve esnaftan gelen talepleri aldı.

Esnaf gezisi sırasında 'Bir Milyon Mehmet' olarak tanınan Mersinli fenomen Mehmet Bucak ile karşılaşan Seçer, Bucak ile sohbet etti. Sohbette keyifli dakikalar yaşanırken, 'Bir Milyon Mehmet'in Başkan Seçer ile sohbetinin ardından söylediği şarkılar vatandaşlardan alkış aldı. - MERSİN