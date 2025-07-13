Başkan Sekmen, Pasinler\'de Gençlerle Buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler ilçesinde gençlerle buluştu.

AK Gençliğin, bir davanın adı, bir milletin umudu ve istikbale yürüyen adı olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, " AK Parti Erzurum İl Gençlik Kollarımızın Pasinler ilçemizde düzenlediği Gençlik Kampı'nda seçimlerde ilk kez oy kullanacak genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu buluşmalar vesilesiyle; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle hasbihal ettik, onların heyecanına ortak olduk. AK davamızın genç ve dinamik kadrolarıyla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Hedeflerimiz büyük, yolumuz uzun, ancak birlikte hareket ettiğimiz sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Bu güzel buluşma vesileyle AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanımız Mehmet Akif Dorman kardeşime teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM