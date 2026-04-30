Başkan Şimşek esnafın istek ve önerilerini yerinde dinledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Alaybey ve Sakarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafla bir araya gelerek talep ve önerileri yerinde dinledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçe genelinde sürdürdüğü esnaf ziyaretleri kapsamında Alaybey ve Sakarya Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Ziyaretler sırasında iş yerlerini tek tek gezen Başkan Şimşek, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak sohbet etti. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Şimşek, iletilen konularla yakından ilgilenerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi.

Bölgedeki ticari hareketlilik ve mahalleye dair ihtiyaçlar hakkında da bilgi alan Şimşek, yerel ekonominin güçlenmesi adına esnafla kurulan iletişimin önemine dikkat çekti. Vatandaş ve esnafla doğrudan temas kurmaya devam edeceklerini belirten Başkan Şimşek, Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman sahada olduklarını vurguladı. Yapılan ziyaretler, esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. - MANİSA