Başkan Söğüt: "Vatandaşa dokunan hizmetler üretiyoruz" - Son Dakika

5 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası'nın meclis toplantısına konuk oldu.

Körfez Belediye Başkan Şener Söğüt, Kocaeli Muhasebeciler Odası'nın meclis toplantısına konuk oldu. Körfez Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya; Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Mustafa Taşpınar, KSMMMO Körfez Temsilcisi Osman Türk, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, oda ve STK temsilcileri ile Körfezli mali müşavir, muhasebeciler katıldı. Yapılan ve yapımı planlanan projeleri anlatarak Körfez'in hizmet haritasını çizen Başkan Söğüt, "Klasik belediye hizmetleri dışında, vatandaşa dokunan, geleceğe yönelik projelere de imza atıyoruz" dedi.

"Sizlerin katkısı önemli"

Körfez'in ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir ilçe olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, "Kocaeli nasıl Türkiye'nin sanayi başkentiyse, bu başkentin can damarı ve kalbi de Körfez'dir. Tabi bu ekonomik döngünün dinamik ve güçlü olmasında mali müşavir ve muhasebecilerimizin de katkısı var" ifadelerini kullandı.

"Doğal ve tarihi güzelliklerimiz var"

Körfez'in doğal ve kültürel önemine de değinen Söğüt, "Körfez'in toplam alanı 308 bin dönüm. Büyük bir ilçeyiz. Bugün Körfez denilince akla sanayi geliyor ama 308 bin dönümlük arazinin sadece yüzde 1 buçukluk kısmı sanayi alanı. Yüzde 5'lik kısmı da yerleşim alanı. Onun dışındaki alanlar tarım ve orman alanları. Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri içerisinde barındıran bir ilçeyiz" şeklinde konuştu.

"Sürdürülebilir hizmetler önemli"

Konuşmasına devam eden Şener Söğüt, "Hem büyükşehir belediyemiz, hem ilçe belediyesi olarak bizler hem de merkezi yönetim olarak ilçemizdeki hizmetlerin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Klasik belediyecilik hizmetleri dışına çıkmamız gerektiğinin de farkındayız. Bu kapsamda da imar, temizlik, yol ve kaldırımlar dışında 21'inci yüzyılda toplumun bizlerden beklentilerini de bilerek hareket ediyoruz" dedi.

"Farklı alanlara dokunmak gerekiyor"

Sürekli olarak çalıştıklarını belirten Şener Söğüt, "Hedefiniz toplumsal refahsa, biraz daha farklı alanlara da dokunmak gerekiyor. Bunun farkındayız. Biz de ekibimizle gece gündüz bu adımları atmaya çalışıyoruz. Tabi bazen içerisinde bulunduğunuz durumlar farklı etkenler doğurabiliyor. Örneğin pandemi süreci.

1 buçuk yıldır pandemi ile birlikte yerel hizmetlerin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı. Tüm belediyeler özellikle pandemi ile alakalı ciddi çalışmalar yaptı" ifadelerini kullandı.

"En büyük icraatimiz"

Borçların ödenmesi için uğraştıklarını ifade eden Söğüt, "3 yıllık süreçte yaptığımız en büyük iş bu kentin geleceğini etkileyecek olan borç yükünden kurtarmaktı. 450 milyon TL'lik borcu ödedik. ve bunu da tek kuruş ödemeden trampalarla kapattık. Faiz yükümüz çok fazlaydı. Yarısı faizdi. Başlayacak olan projelerimiz hariç, büyükşehir belediyemiz ve merkezi hükümetle birlikte 3 yılda 1 milyar TL'lik yatırım söz konusu" dedi. - KOCAELİ