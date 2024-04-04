Muhammet Sunar, Palandöken Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Politika

31 Mart seçimlerinde yeniden Palandöken Belediye Başkanı seçilen Muhammet Sunar, mazbatasını Erzurum Adliyesi sarayında düzenlenen törenle aldı. Sunar, "Hizmet ve eser siyasetimizi devam ettirmek yolunda bize 5 yıl daha görev veren Palandökenli komşularımıza teşekkür ediyoruz. 7/24 esasıyla emirlerindeyiz" dedi.

İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilk dönem Palandöken Belediye Başkanlığı'nın ardından, ikinci döneminde de mazbatasını büyük bir heyecanla aldığını belirtti.

"Palandöken'i hep ileriye taşımayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Türkiye Yüzyılı seferinde, Palandökenlilerin, oylarıyla güvenlerini vurguladığını belirten Sunar, "1994'te kaydedilen AK Belediyecilik Modeli ve ruhuyla, hemşehrilerimizden aldığımız ilham ve güç ile Palandöken'de eser eser Türkiye Yüzyılı damgasını vurmaya bir kez daha ahdediyoruz. 'Palandöken AK Belediyeciliğin simgelerinden olmayı sürdürecektir', kararlılığımızı yineliyoruz. Dayanışma, yardımlaşma ve bütünleşme odağında Palandöken'i tüm Palandöken Halkının ortak şuur ve desteğiyle ileri, hep ileriye taşımayı sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı.

Sunar'dan teşekkür

Kendisinin aday gösterilmesinde ve seçim çalışmaları sürecinde desteğini gördüğü siyasilere de teşekkürlerini ifade eden Sunar, "AK Dava'nın önceliklerini paylaşarak bize yoldaş olan AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz; Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat'a, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, İl Başkanımız İbrahim Küçükoğlu'na, İlçe Başkanımız Haktan Ömeroğlu'na, bize davamız için feda anlayışını sergileyen teşkilatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Seçim öncesi ve sonrasında emekleri ve fedakarlıklarıyla bize sinerji kazandıran AK Parti İl ve İlçe Kadın Kollarımıza, süreçte tüm enerjilerini sarf eden İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanlığımızın tüm üyelerine minnettarlığımız sonsuzdur.

Destekleri ve oylarıyla bize özel bir güç veren Cumhur İttifakı paydaşımız Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adem Yurdagül'e, İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu'na, teşkilat mensuplarına, Ülkü Ocakları İl ve İlçe Başkanlığına kalbi teşekkür ediyorum.

Tevfik Allah'tan, teveccüh Palandöken Halkındandır. Durmak yok, yola devam diyor, Palandöken'in ufuk yürüyüşüne değerli katkılar sunan, dualarıyla bize güç katan Tüm Palandöken halkını kalbi olarak selamlıyor, minnettarlığımızı yine ve yeniden vurguluyorum." - ERZURUM